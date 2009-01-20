ODTÜ'de 14 yıl sonra ikinci JİTEM gerginliği

ODTÜ öğrencileri Merkez cafeterya'da, cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çeken bir kişiyi yakaladı. Sözkonusu kişinin öğrenci değil, sivil giyimli asker olduğu tespit edilince yaşanan arbede, Rektörlük Genel Sekreter Vekili Tanju Mehmetoğlu'nun devreye girmesi üzerine sona erdi. Yakalanan kişinin üzerinde ATO üyesi Şehmus Çelik ve Uzman Çavuş Suat Yılmaz adına düzenlenmiş askeri bir belge çıkarken, tutulan tutanağa kendisinin "istihbaratçı" olduğunun düşünüldüğü notu düşüldü.



Radikal gazetesinin haberine göre ODTÜ Merkez Cafaterya'da dün öğlen saatlerinde M.B ve Z.S adlı öğrenciler, okuldan bir hocanın 'uyarısıyla' bir kişinin cep telefonuyla, fotoğraflarını çektiğini gördü. İki öğrenci, fotoğraflarını çeken kişinin yanına giderek 'neden fotoğraflarını çektiğini' sordu.



ATO kimliği çıktı



Üzerinde "Ankara Ticaret Odası üyesi Şehmus Çelik" adına düzenlenmiş bir kimlik çıkan kişi, öğrencilere fotoğraflarını çekmediğini iddia etti. Öğrencilerin ısrarlı soruları üzerine yemekhane görevlisi olduğunu öne süren kişi, öğrenciler tarafından yemekhaneye götürüldü ve yemekhane personeliyle yüzleştirdi. Ancak yemekhane personeli bu kişinin kendi birimlerinde çalışmadığını söyledi. Bu sırada öğrenciler toplanmaya başladı.



Öğrenciyi tehdit etti



Esrarengiz kişinin telefonuna el koyan öğrenciler kendilerine ait fotoğrafları da telefon hafızasında gördüler. Rehberinde çok sayıda askeri personel numarası bulunan telefona kısa süre sonra 'öğrenciler gazete standı açtı gidecek misin?' içerikli bir mesaj geldi. Bu sırada çıkan arbade üzerine Genel Sekreterivekili Mehmetoğlu olay yerine geldi ve bir tutanakla bu kişiyi yetkililere teslim ettik" dedi. M.B adlı öğrenci, söz konusu kişinin kendisini "Ne yaptığını sanıyorsun hayatına mal olacak" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.



İstihbaratçı mı?



Bazı öğrecinlerin imzası ve Genel Sekreter vekili Mehmetoğlu'nun imzasını taşıyan tutanakta "19 Ocak 2009 tarihinde kafeteryada fotoğraf çekilirken tespit edilen ve öğrenci olmadığı tahmin edilen bir kişinin ve arkadaşının kimliği sorulması ve gösterilmesi üzerine kafeterya şefliğine yönlendirilmiş, kişinin üzerinde Şehmuz Çelik adına ATO tarafından düzenlemiş kimlik bulunmuştur. Kişinin istihbarat için çalıştığı düşünülmektedir. İş bu tutanak tutulmuştur" denildi.



Öğrenciler, yaptıkları arama sırasında, Ankara İl Jandarma Komutanlığına ait "Tekerlikli Araç Günlük ve Koruyucu Bakım Formu"nu şüphelinin üzerinde buldu. Jandarma Üsteğmen Serkan Karakoç'un imzsasını taşıyan formda personelin adının Uzman Çavuş Suat Yılmaz olduğu anlaşıldı.



İlk değil



Öğrenciler yaptıkları basın açıklamasının ardından kampüs içinde bulunan Jandarma Karakoluna yürüdü. Karakol, çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan Jandarma yetkilileri sadece üç öğrencinin karakol komutanıyla görüşmesine izin verdi. Gazi olaylarının yaşandığı 16 Mart 1995'ten bir gün sonra da ODTÜ'de bir JİTEM mensubu takip ettiği öğrenciler tarafından yakalanmış, çok sayıda öğrenci olayı protesto etmişti.

