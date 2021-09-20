ODTÜ yolu ihalesi yargıya taşınıyor

Meslek odaları temsilcileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Bilkent-İncek Bulvarı Çevre Yolu Bağlantı Projesi kapsamında yaptığı ihaleye ilişkin açıklama yaptı. İhale edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanında gerçekleştirilen açıklamaya Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi temsilcileri katıldı.

Meslek odaları, iptal ettirdikleri ve yürütmesini durdurdukları projelerin hizmet götürmek ya da rant alanları üretmek için “trafik hafifletme” gerekçesiyle çeşitli projelerin uygulandığını belirterek, “Gökçek döneminde planlanan Atatürk Orman Çiftliği'ni bölen yol, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Mansur Yavaş döneminde Ankaralıların gözünün içine baka baka yapılmaktadır. Ankara Büyükşehir’de ihaleler canlı yayınlansa da, ihaleye çıkan yollar Gökçek döneminin yollarıdır” dedi.

"Vizyonu ve bütüncül planı olmadığı bir kez daha ortaya çıktı"

Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyesi Nihal Evirgen tarafından okunan basın açıklamasında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde onaylanan ve ODTÜ ormanlarında ağaçların kesilmesine neden olan projenin meslek odalarının açtığı davalar sonucu durdurulduğu hatırlatıldı. “Bu yol ihale süreciyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin Ankara`nın geleceğine yönelik bir vizyonu ve bütüncül bir planı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"ODTÜ ormanını bölen yol olarak hatırladığımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin iş makineleriyle ODTÜ arazisine girerek, bir gecede büyük tahribatlar yarattığı proje, sadece orman alanını yok etmekle kalmamakta aynı zamanda Ankara`nın batı ve güneybatı koridorları üzerinde, onlarca davamızın bulunduğu rant projelerini de ödüllendirmektedir.

“Yargı kararları uygulanacaksa demir kafes için uygulansın”

Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkemeye kararlarını uygulamak istiyor ise; iptal edilen Çevre Düzeni Planını mahkeme kararları doğrultusunda acilen hazırlamalıdır! Kent suçu olduğu 7 kez tescillenen Demir Kafes alanındaki YDA Center gibi kent suçlarını durdurmalıdır. Ankara’da kamu yararını parsel bazlı popülist yarışmalarla değil, bütüncül planlama çalışmalarıyla tesis etmelidir!

“Yönetim değişse de aynı siyaset iktidarda”

Ankara Büyükşehir Belediyesi`nin tamamlamaya çalıştığı bu yol ODTÜ Ormanını yok etmek, yolun batısında kalacak olan 94 hektarlık orman alanını rant çevrelerinin kucağına atmak, yol için kesilen 24 hektarlık orman alanının da üzerine asfalt dökmek demektir. Bu yolların inşası, yönetim değişse de Ankara’da bugün hala aynı siyaset ve rant çevrelerinin iktidarda olduğunu göstermektedir.

“Katılımcılık sözde kalan bir algı”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yönetimine de yeni yönetimine de söylediğimiz şeyler değişmemiştir: Bu yolların ranttan başka hiçbir açıklaması yoktur. Bu yol herhangi bir üst ölçekli planda yer almamaktadır. Bu yolun yapımı hiçbir bilimsel ve hukuki gerekçeye dayanmamaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamalarında sürekli olarak kullandığı katılımcılık vurgusunun ise sözde kalan bir algı olduğu açıktır. İhale açıklanana kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hiçbir Meslek Odasına bu yollarla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. Sonrasında dahi meslek örgütleriyle herhangi bir görüşme talebinde bulunulmamış, ihaleyi iptal etmemelerine rağmen “ortak akıl” söylemi ile devam etmektedir.

“Bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıyacağız”

Gökçek’in ODTÜ’yü bölen, rant alanlarını ve sermaye çevrelerinin projelerini ödüllendiren bu yol, rantın yoludur. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak, bu rant yolunun ihalesinin iptalini yargıya taşıdığımızı, Başkent Ankara’nın kamu yararı esaslı, katılımcı, doğru kentleşme politikaları ile gelişmesi için mücadeleye devam edeceğimizi, rant çevrelerine, onlara yol açanlara ve kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz."

TIKLAYIN - Ankara Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ yolu kararına itiraz etti