ODTÜ ve Boğaziçi 'evrim teorisine' sahip çıktı

TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik dergisinin Darwin konulu kapağının sansürlenmesine Türkiye'nin en önemli iki üniversitesinden tepki geldi.



Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapan 224 öğretim üyesi, altına imza attıkları ortak bir açıklamayla TÜBİTAK Bilim ve Teknik dergisinin Darwin konulu kapağının sansürlenmesini 'bilim dışı' olarak nitelendi.



Öğretim üyeleri,TÜBİTAK’ın en kısa zamanda bir Darwin özel sayısı çıkartmasını talep etti.ODTÜ Mezunları Derneği tarafından yayımlanan ODTÜ'lüler Bülteni adlı dergi kapağına Darwin ve evrim kuramını koydu. Dergi www.odtumd.org.tr adresinde pdf formatında yeralıyor. Evrim kuramına 14 sayfa ayıran dergide ilk olarak 1881’de Punch dergisinde Darwin’i hicveden karıkatür yeralıyor. “Günümüzde bile bir bilmece ‘Evrim’” başlıklı giriş yazısında "Evrim teorisi yayınlandığı dönemde tüm canlıların yaratıcı tarafından yaratıldığına inanan yaratılış teorisine karşı olarak algılanmış ve dini çevrelerden büyük tepki almıştır. Günümüzde de halen evrim teorisi insanların maymundan türediğini iddia ettiği gibi, yanlış bir yorumlama ile dini çevrelerce haksız şekilde eleştirilmektedir" deniliyor. Dergide ayrıca Aykut Kence’nin “Darwin 200 yaşına girerken ülkemizde evrim eğitimi”, Uzay Sezen'in “Evrim kuramının post modern sentezi”, Tuğrul Giray'ın “Yardımlaşma ve sosyal dayanışmanın evrimi”, Reşit Akçakaya'nın “Akıllı tasarım ve akıl tembelliği”, Onur Tolga Şehitoğlu'nun “Evrim ve algoritma”, yine Aykut Kence'nin, “Keçiler Anadolu’da mi evcilleştirildiler?”, Ufuk Gündüz ve Güngör Gündüz’ün katıldıkları panelin haberleştirildiği “Evrim-Entropi ve Kaos” başlıklı yazı bulunuyor.



Boğaziçili akademisyenlerin bildirisi



Boğaziçi Ünivirsetisi'nden 224 öğretim üyesinin TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'nin yok olan Darwin sayısı ve düşündürdükleri başlığıyla yayımladıkları bildiri şöyle:

"TÜBİTAK’ın yayımladığı Bilim ve Teknik dergisinin Darwin sayısı bağlamında yaşanan müdahale ve arkasından yapılan açıklamaları derin kaygı ile izlemekteyiz. Özel sayıya üst yönetimce uygulanmış olan sansür, bilim dışı siyasi ölçütlerin devrede olduğu ve TÜBİTAK’ta kararların nesnel ve saydam bir biçimde alınmadığı izlenimini yaratmıştır. Darwin sayısının apar topar değiştirilmesinden doğan şaşkınlığımız, yapılmış çelişkili açıklamalarla daha da artmıştır. Farklı açıklamalar Yayın Kurulunun bile oluşturulmamış olduğunu, onun işlevsiz, tanımsız bir konuma düştüğünü; dolayısıyla TÜBİTAK’ın kurumsallık ve özerklik gibi temel ozelliklerinin bile zedelendiğini göstermektedir. Bu olayla, TUBİTAK’ın dünya kamuoyunda yaratmış olduğu olumsuz izlenim, uluslararası bilimsel saygınlığımıza da gölge düşürmüştür.yaşamı ve evreni eleştirel akıl yoluyla algılayan ve irdeleyen, dogmalardan uzak kuşaklara gereksinimi vardır. Sansürcü, dogmacı her türlü tepeden müdahale ise bilim ve eğitimin düşmanıdır. Darwin’in Evrim Kuramı, dünya bilim tarihinin en onemli kuramlarından biridir. Herhangi bir bilimsel kuramdan korkarak onu bilim dışı niyetlerle kurcalamak, sadece o kuramı örselemekle kalmaz, bunun ötesinde akılcı düşünce ve bilime dayanan eğitimi de bulandırır.



Bilim tarihine Darwin düzeyinde damgasını vurmus bir kişiye, doğumunun 200. yılında TÜBİTAK BT dergisinin bir sayısının ayrılması, bir beklentiden öte, bir görevdir. TÜBİTAK BT’nin en kısa zamanda bir Darwin özel sayısı çıkarmasını tlep ediyor ve umuyoruz. Ayrıca, TÜBİTAK yönetiminin, bu üzücü olayın yol açmış olduğu kurumsallık, nesnellik ve özerklik kaygılarını giderici adımları atıp, kamuoyuna gereken güvenceyi ivedilikle vermesini bekliyoruz.



