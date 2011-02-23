ODTÜ Starbucks'a yenildi!



T24- Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'de bir devir kapanıyor. Yıllar öğrencilerin kampüs içinde McDonald's açılmamasının ardından dün Starbucks ve Burger King, ODTÜ'ye girdi.

1968’den bu yana öğrenci hareketinin Ankara’daki kalbi konumunda olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) için bir devir kapanmak üzere. Öğrencilerin yıllarca uluslararası fast food zincirlerinin kampüs içerisinde şube açmasına izin vermediği ODTÜ’de dün itibariyle uluslararası kahve zinciri Starbucks bir şube açtı. Burger King de sırada. ODTÜ’de 1997’de açılan Mc Donald’sa da tepki gösterilmiş ve restoran bir süre sonra kapanmıştı.

İlk gün sadece birkaç saat açık kalan mağazada tanıtım amacıyla yiyecek ve içecek ikramı yapıldı. Öğrencilerin henüz mağazalarına gelmediğini, daha çok üniversite personeline satış yaptıklarını belirten Starbucks ODTÜ şubesi çalışanları, “Öğrencilerle henüz karşılaşmadık ama indirim kuponları gibi promosyonlarla onlara ulaşmayı hedefliyoruz. McDonald’s’a karşı oluşan tepkinin farkındayız ama bize tepki göstermeyeceklerine inanıyoruz” diye konuştu.

Starbucks’ın ardından fast food zinciri Burger King de ODTÜ şubesini açmak için gün sayıyor. Halen tadilat çalışmalarının devam ettiği Burger King restoranının kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Kampüs içerisindeki yurtlar bölgesi yakınında açılacak olan restoran, ODTÜ Alışveriş Merkezi içerisinde yer alıyor.

Kampüs içerisinde bunlar olurken ODTÜ’lüler de boş durmuyor. Burger King açılmasına destek verenler ile karşı çıkanlar Facebook üzerinde kurdukları gruplar ile görüşlerini dile getiriyor.

ODTÜ’de son olarak 4 Aralık 1997’de McDonald’s bir şube açmış ancak kimilerine göre 2001 ekonomik krizine, kimilerine göre ise öğrenci ve öğretim elemanlarının tepkisine dayanamayarak birkaç yıl içinde bu restoran kapanmak zorunda kalmıştı. Ancak kampüs içerisinde bulunan ve 1989 yılından bu yana faaliyet gösteren Pizza Hut’a yönelik tepki olmamıştı.