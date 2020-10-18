ODTÜ sınav rehberi tepki çekti: Bölüm başkanlığınız, bilgisayar ve internet eksiğinizi tamamlayamazsa kaydınızı dondurabilirsiniz

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde bir ders için öğrencilere gönderilen “sınav kuralları rehberi” tepki çekti.

Öğrencilerin eğitimini sürdürebilmesi için kendisine ait bir bilgisayar, kamera, mikrofon ile yeterli hızda bir internet bağlantısına sahip olmasının beklendiği belirtilen rehberde, “Bölüm başkanlığı mümkünse eksikleri tamamlar. Mümkün olmayan durumlarda sorumluluk öğrenciye ait olup öğrencinin ilgili dönemde kayıt dondurma hakkı bulunur” denildi. Sınavlarda, öğrencilerden kamera ve ayna kullanarak bir düzenek hazırlamalarının istenmesi de dikkat çekti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “EE Bölümü Sınav Kuralları” adı ile gönderilen bu rehberde öğrencilerin, salgın sürecinde uzaktan eğitim döneminde kayıt yaptırmış olmakla bu döneme ait özel yönergeleri kabul etmiş sayıldığı belirtildi.

Çok sayıda öğrencinin bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurduğu öğrenildi. Bölümden, konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken söz konusu rehberin bölüm başkanlığı tarafından yayımlanmadığı da ileri sürülüyor.