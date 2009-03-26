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Kültür-Sanat

ODTÜ Sanat Festivali başlıyor

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sanat Festivali'nin onuncusu yarın başlıyor.

26 Mart 2009 02:00

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sanat Festivali'nin onuncusu yarın başlıyor.

26 Nisan'a dek sürecek etkinlikte konser, söyleşi ve atölye çalışmalarına da yer verilecek. Yarın açılacak sergide aralarında Mehmet Aksoy, Tomur Atagök, Bubi, Bedri Baykam, Mehmet Güleryüz, Hüsamettin Koçan, Mustafa Aslıer, Süleyman Saim Tekcan, Meriç Hızal, Bihrat Mavitan gibi ustaların da yer aldığı 70'e yakın sanatçının eseri sergilenecek. Serginin seramik dalında yeni kuşak sanatçılardan Fatma Batukan Belge'nin Kelebeğin Düşü başlıklı yapıtı da yer alacak.

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