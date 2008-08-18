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Yaşam

ODTÜ rektöründen çarpıcı talep

ODTÜ’nün yeni rektörü Prof. Dr. Acar, yabancı uyruklu araştırma görevlilerinin devlet üniversitelerinde istihdam edilmesini istiyor.

18 Ağustos 2008 03:00

ODTÜ'nün yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, yabancı uyruklu araştırma görevlilerinin üniversitede istihdam edilebilmesi için YÖK ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerde bulunacağını bildirdi. Rektörlük görevine bu ay başında başlayan Acar, ODTÜ'nün son yıllarda “araştırma ağırlıklı” bir üniversite olma yolunda ilerlediğini belirtti. Acar, yayın sayılarında ve araştırma projelerinde ciddi artışlar sağlandığını anlattı. Üniversitede araştırma alanında bir komisyon oluşturulacağını ve bu komisyonun proje teklifinin hazırlanmasından proje sonuçlarının ürüne dönüştürülmesi aşamasına kadar bütün sürecin incelenmesi ve gerekli disiplinin sağlanması için öneriler geliştireceğini söyledi.

ODTÜ'nün, “Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi” yürüttüğünü anımsatan Acar, şu anda 600'e yakın araştırma görevlisinin diğer üniversiteler için öğretim üyesi olarak yetiştirildiğini kaydetti. Bu şekilde öğretim üyesi yetiştirmenin maliyetinin düşük olduğunu ifade eden Acar, bu öğrencilere yurt dışında araştırma yapma imkanı da tanındığını belirtti. Rektör Acar, üniversitelerin yabancı araştırma görevlisi istihdam etmesi konusunda yasal engel bulunduğunu ifade ederek, “Çok iyi öğrencileri araştırma görevlisi olarak istihdam edemiyoruz” dedi.

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