ODTÜ Rektörü Acar'dan TÜBA eleştirisi

Acar, ODTÜ Kemal Kurdaş Salonu'nda düzenlenen 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, geçen dönemin üniversite için her bakımdan yoğun bir çalışma dönemi olduğunu söyledi.





Son akademik yılda 7 bini lisanüstü öğrenci olmak üzere yaklaşık 25 bin öğrenciye eğitim-öğretim verdiklerini belirten Acar, 3 bin 800 ODTÜ'lüyü mezun ettiklerini ve bir yılda verdikleri doktora diploması sayısının ilk kez 200'ü aşarak 233'e ulaştığını anlattı. Acar, ODTÜ'nün giderek Zorlaşan rekabet ortamı içinde toplumun artan beklentilerinin üstüne çıkmak ve uluslararası düzeydeki başarısını sürdürmek durumunda olduğunu dile getirdi.





Üniversitenin çalışmaları ve akademik başarıları hakkında bilgi veren Acar, genç öğretim üyelerinin başarılarının bu yıl ''TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim insanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP) ödülleri sonuçlarına da yansıdığını, üç genç öğretim üyesinin ödüle layık görüldüğünü söyledi.





Bu kapsamda TÜBA'nın yeniden yapılandırılmasına da değinen Acar, ''Siyasi iradenin bilim akademisine üye ataması demokratik ülkelerde emsali olmayan, gerekçesi anlaşılamayan ve üniversite ve bilim çevreleriyle hiç paylaşılmadan getirilen bir uygulamadır. Bu tasarrufu, bilim dünyamıza ve ülkemize getirebileceği çok olumsuz sonuçları düşünerek, endişe ve kaygı ile izliyoruz'' dedi.





ODTÜ arazisi ve eymir gölü





ODTÜ'nün her dönemde toplumsal sorumluluklarını önemsediğini ve kamu yararını savunmayı temel bir görev olarak benimsediğini ifade eden Acar, üniversitenin kendisine verilen kamu arazisini de bugüne kadar aynı toplumsal sorumluluk bilinci içinde değerlendirdiğini ve hiçbir zaman bir ticaret aracı olarak görmediğini söyledi.





ODTÜ'nün devraldığı çorak araziyi orman haline getirdiğini, Eymir Gölü'nü Anadolu'nun en temiz ve bakir su havzalarından biri olarak korumaya özen gösterdiğini belirten Acar, şunları kaydetti:

''ODTÜ, Ankara'nın sağlıklı gelişmesine yönelik projeleri her zaman desteklemiştir. Bu kapsamda, Anadolu Bulvarı'nı Konya yoluna bağlayacak güzergahı 18 yıl önce devretmiş ve Bilkent bölgesini Eskişehir yoluna bağlayan ana yolun arazisinden geçmesine itiraz etmemiştir.

Üniversitemizin bugün gündeme getirilen bazı yapılaşma ve emlak geliştirme projelerine karşı çıkmasının nedeni mülkiyet duygusu değildir. ODTÜ olarak bugün de amacımızın doğal çevreye ve arkeolojik değerlere sahip çıkmak olduğunu, Ankara kentinin sağlıklı gelişmesini ve Ankaralıların haklarını savunduğumuzu geniş toplum kesimleri bilmektedir. ODTÜ'nin bütünlüğünü bozacak bir yolun, Danıştay kararıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, tekrar gündeme getirilmesine itiraz etmemizde başka bir amaç aramak anlamsızdır. Benzer şekilde yerel yönetimin Eymir Gölü'ne el koyma talebinin, yasal hiçbir dayanağı olmayan, sonuçta doğal çevrenin tahribatına yol açacak, kamu yararına aykırı ve spekülatif bir proje olduğu açıktır. ODTÜ olarak, Eymir Gölü'nü doğal dengeleri bozacak yapılaşmalardan ve çevre kirliliğinden korumaya kararlıyız. Bir eğitim ve bilimsel araştırma bölgesi olan bu su havzasını en doğal haliyle Ankaralıların kullanımına sunmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin bundan sonra da aynı kararlılıkla, Ankara'nın doğal çevresine, estetik ve tarihi değerlerine sahip çıkacağından ve kentin sağlıklı gelişimi için gerekli projeleri desteklemeye devam edeceğinden hiç kimse şüphe etmemelidir.''





Öğrencilere de seslenen Acar, ODTÜ'nün, öğrencilerine uluslararası düzeyde eğitim-öğretim sunan ve bu özelliğiyle birçok uluslararası sıralamada dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yer alan bir üniversite olduğunu belirtti. Öğrencilerin, en iyi eğitimi alması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için sundukları akademik ve sosyal ortamı sürekli geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Acar, ''Sizden beklediğimiz, ODTÜ'nün akademik, sosyal ve kültürel olanaklarından en iyi şekilde yararlanmak için aktif rol almanızdır. Bu uluslararası ortamda farklı değerleri, farklı fikirleri öğrenin; farklılıklara hoşgörüyle yaklaşın, farklılıklara saygılı olun. Sizin de katkınızla ODTÜ, hepimiz için daha da zengin bir öğrenme, yaşama ve gelişme ortamı olacaktır'' diye konuştu.

Açılış töreninde, ayrıca, müzik dinletisi sunuldu ve ODTÜ'yü tanıtan sinevizyon gösterimi yapıldı.