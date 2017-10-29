ODTÜ Rektörlüğü öğrencilere mail attı: Biz itiraz ettik ama...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) geçen yol konusunda anlaşmaya varan ve arazideki ormanın kesilmeye başladığı zaman herhangi bir itirazda bulunmayan rektörlük tarafından öğrencilere, "ağaçların kesimine itiraz ettiklerini" belirten bir mail gönderildi. Konuya ilişkin açıklama mailinin Gökeçk'in istifasının kesinleşmesinin ardından gönderilmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'ye yönelttiği 'metal yorgunluk' eleştirilerinin ardından istifasını talep ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Meli Gökçek dün (28 Ekim 2017) görevini bıraktı. İstifa tartışmalarının ardından Gökçek'in Ankara'daki faaliyetleri gündeme geldi. Bu tartışmalar arasında ODTÜ'nün içinden geçen yol da yer aldı. Yolun inşaatıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Rektörlüğü'nün bütün itirazlara rağmen anlaşamadığı aktarılmıştı. Anlaşmaya varılmasının ardından Gökçek, gece yarısı belediyeye bağlı iş makinelerini ve kamuoyunu ODTÜ'ye göndermişti.

İşte ODTÜ Rektörlüğü tarafından 23 Ekim’de öğrencilere gönderilen mail şöyle:

“Sevgili Öğrencilerimiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü’nün 07.12.2016 tarihinde Üniversitemize gönderdiği ‘Turan Güneş Bulvarı ile Güney Çevre Otoyolu (TRT Kampüsü ve Eymir Güzergahı)’ önerisi sizlerle 07.07.2017 tarihinde e-posta ile olmak üzere çeşitli ortamlarda paylaşılmıştı.

İlgili idari ve akademik uzmanlardan oluşan Komisyonumuz, TRT Genel Müdürlüğü ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi arazisi arasından, Turan Güneş Bulvarı ile Ankara Çevre Otoyolunu birbirine bağlayan ve Eymir Gölü girişine yakın bölgede viyadükler üzerinden geçecek 30 metre genişliğinde önerilen bu yolun uygun olmadığını gerekçeleriyle birlikte açıklayan bir görüş yazısı oluşturmuş; bu yazı Rektörlüğümüz tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne 04.01.2017 tarihinde iletilmiştir.

Bu gelişmeyi takiben, 23.06.2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şubesi ilan panosunda 23.06.2017 tarihinde, söz konusu yol bağlantısına ilişkin 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri askıya çıkarılmıştır. Bu plan değişikliğinde, yukarıda sözü edilen 30 metre genişliğindeki taşıt yolunun planlandığı görülmektedir. Yani söz konusu plan değişikliğinde, Üniversitemizin 04.01.2017 tarihinde dayanaklarıyla birlikte ilettiği görüşlerin dikkate alınmadığı görülmüştür.

Üniversitemiz, 11.07.2017 tarihinde söz konusu plana, özeti bağlantıda (http://genduy.odtu.edu.tr/2017/Yol-Guzergahi-Bilgilendirme.pdf) verilen gerekçeler ile itiraz etmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Üniversitemizin tüm itirazlarını 21.08.2017 tarih ve 16306199-252.01.03-E.9871 sayılı yazısı ile reddetmiştir. Söz konusu ret kararı Üniversitemize 05.09.2017 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bunun üzerine Üniversitemiz, 19.09.2017 tarihinde yürütmeyi durdurma istemli olarak iptal davasını, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 2017/2732 Esas sayılı dosyasına açmıştır.”