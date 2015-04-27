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ODTÜ Rektörü: Aşırı alkol tüketiliyor, bahar şenliği amacının dışına çıkıyor

ODTÜ'de 28 yıldır düzenlenen bahar şenliği, 'aşırı alkol tüketimi' de gerekçe gösterilerek iki güne indirilmek istenince UGT şenliği iptal etti

27 Nisan 2015 16:26

Üniversite şenliklerinin iptal edilmesiyle ilgili konuşan ODTÜ Rektörü Ahmet Acar "Bu şenlik üniversite üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Aşırı alkol tüketimi sonucunda yaralanmalar, sakatlanmalar yaşanıyor, dışardan da katılım olduğu için güvenlik önlemlerimiz yetersiz kalıyordu. Şenlik bu haliyle ODTÜ’lülerin de istemediği bir şekle büründü” dedi. 

ODTÜ Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tarafından düzenlenen ve her yıl dört gün süren şenliğin, “aşırı alkol tüketimi, ODTÜ dışından katılım, çevre kirliliği, alt yapı problemleri” gerekçeleriyle üniversite yönetimi tarafından iki güne indirilmesi istendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bunu kabul etmeyen UGT, 5 bin bireysel, 78 topluluk dilekçesi topladı; ancak rektörlük şenliğin iki gün yapılması ısrarını sürdü.

Rektörlüğün şenlik organizasyonunu çözümsüzlüğe sürüklediğini belirten UGT Başkanı Emre Kara, “Şenliğin iptal edilmesi için ellerinden geleni yaptılar. Yönetim, binlerce imzayı yok saydı” dedi.

Rektör Ahmet Acar ise bahar şenliğinin amacının dışına çıktığını belirterek, “Bu şenlik üniversite üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. Aşırı alkol tüketimi sonucunda yaralanmalar, sakatlanmalar yaşanıyor, dışardan da katılım olduğu için güvenlik önlemlerimiz yetersiz kalıyordu. Şenlik bu haliyle ODTÜ’lülerin de istemediği bir şekle büründü” dedi. 

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