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Çevre

ODTÜ Ormanı'nda direniş çadırları kuruldu

ODTÜ Ormanı'ndan geçirilmesi planlanan Anadolu Bulvarı-Konya Yolu arasındaki bağlantı yolunun yapımı için ağaçların kesilecek olmasına tepki gösteren ODTÜ'lüler, yol güzergahına direniş çadırları kurdular

25 Ağustos 2013 21:29

Ankara'da Anadolu Bulvarı ile Konya Yolu arasında yapılan ve ODTÜ Ormanı’ndan geçirilmesi planlanan bağlantı yoluna tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik bir grup, ODTÜ A4 girişine yakın bir noktada yapılacak yol güzergahına direniş çadırları kurdu.

Tahsin Güner'in DHA'da yayımlanan haberine göre ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ’lü öğrenciler, Anıtpark ve 100. Yıl Forumu üyelerinden oluşan eylemciler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları attılar. Çadırların kurulmasının ardından bir konuşma yapan eski ODTÜ öğrencisi Çetin Örgen ise 50 yıl önce birçok arkadaşıyla o ağaçları elleriyle diktiklerini ve ağaçların kesilmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti. Öte yandan viyadük çalışmalarının devam ettiği görüldü.

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