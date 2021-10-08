ODTÜ Onur Yürüyüşü'ne katıldıkları için yargılanan 18 öğrenci ve 1 akademisyen beraat etti

2019'da ODTÜ Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 19 kişinin duruşması Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ODTÜ Onur Yürüyüşüne katıldıkları için yargılanan 18 öğrenci ve 1 akademisyen beraat etti.

ODTÜ'de 10 Mayıs 2019 tarihinde düzenlenen 9’uncu ODTÜ LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'ne katılan 18 öğrenci ve bir akademisyenin 'kanuna aykırı gösteri yürüyüşü düzenleyerek ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta direnme' suçlamasıyla yargılandığı davanın yedinci duruşması Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü gibi birçok sivil toplum kuruluşunun izlediği davada, biri akademisyen 13 kişi için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma öncesi insan hakları örgütlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suç teşkil eden bir fiile ilişkin herhangi bir kanıtın yokluğunda, yargılanan tüm kişilerin beraat etmesi ve iki yıldan uzun süredir devam eden davanın duruşmalarında yapılan bir dizi ertelemeye artık bir son verilmesi için çağrıda bulunuyoruz.

19 LGBTİ+ hakları savunucusu, 10 Mayıs 2019’da ODTÜ kampüsünde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü’ne katıldıkları için 'kanuna aykırı toplantıya katılmak' ve 'ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak' ile suçlanıyor. Aynı yıl daha önceki bir tarihte, 21 Şubat 2019’da Ankara 12. Bölge İdare Mahkemesi, 2017’de olağanüstü hal döneminde çıkartılan ve Ankara’daki tüm LGBTİ+ etkinliklerini yasaklayan genel yasağı temel hak ve özgürlükleri koşulsuz, belirsiz ve ölçüsüz olarak kısıtlandığı ve hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırmıştı. Buna rağmen üniversite yönetimi, önceki yasağı yürüyüşü yasaklamak için yasal bir dayanak olarak kullandı."