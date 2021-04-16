ODTÜ'lü öğrencilerden yönetime 'merdiven' tepkisi: Bu komik inatlaşma karşısında söyleyecek sözümüz kalmadı, boya satın almaktan paramız da

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Gezi Parkı eylemlerinden bu yana 3 kez renklendirdikleri merdivenlerin her seferinde yönetim tarafından gri veya beyaza boyanmasına tepki gösterdi. "Renklerin temelinde üniversiteler üzerindeki baskı ve antidemokratik uygulamalara son verme çağrılarımız bulunuyor" diyen öğrenciler, "Bu komik inatlaşma karşısında söyleyecek sözümüz kalmadı, boya satın almaktan paramız da..." dedi.

ODTÜ yönetimi, dün akşam bir kez daha öğrencilerin gökkuşağı renklerine boyadığı merdivenleri beyaza boyadı. Konuya ilişkin Mezopotamya Ajansı’ndan Hakan Yalçın’a konuşan ODTÜ'lü öğrenciler, renklendirmelerin temelinde üniversiteler üzerindeki baskı ve denetimin artmasına dikkat çekmek, antidemokratik uygulamalara son verme çağrısının olduğunu belirtti.

“Üniversiteler üzerindeki baskılara dikkat çekmek istedik’”

ODTÜ Şehir Bölge Planlama Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Aşkın Kızılaslan, kampus içindeki merdivenlerin renklendirilmesi yönündeki ısrarlarını anlattı. Kızılaslan, ODTÜ Rektörü Mustafa Verşan Kök’ü “ikinci kayyım” olarak nitelendirerek, “Biz çeşitli ölçüde buna tepki gösteriyorduk. Boğaziçi Üniversitesine Melih Bulu’nun atanmasıyla birlikte eylemlerimizi daha da kesintisiz hale getirdik. Aslında bizim tepkilerimiz biraz daha da Boğaziçi Üniversitesi’ne destek olmak içindir” dedi. Merdivenlerin gökkuşağı rengine boyamalarındaki amacın, Boğaziçi protestolarında ciddi saldırılara maruz kalan LGBTİ+ bireylerle dayanışma olduğunu söyleyen Kızılaslan, “Renklerin temelinde üniversiteler üzerindeki baskı ve denetimin artmasına dikkat çekmek ve üniversitelerdeki antidemokratik uygulamalara son verme çağrılarımız bulunuyor” diye belirtti.

“Biz yine buradayız”

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeynel Kıyak, ODTÜ’de Boğaziçi direnişini örmeye çalıştıklarını ve merdivenlerin boyanmasının sembol haline geldiğini belirterek, “Tabii rektör bir daha boyarsa, biz de bir daha buraya gelip boyayacağız. Ama onun dışında da şu an somut olarak bir şey söyleyemesem de hem kampüs içinden hem Ankara genelinde diğer dayanışmalarla da kolektif bir şekilde var olarak çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aslında Gezi’den beri renklendirilen kendi merdivenlerimizi yeniden gökkuşağı renkleri ile renklendirmek istediğimizde, nasıl bir karşı çıkışla karşı karşıya olduğumuzu da görüyoruz. ODTÜ’lü arkadaşların da bunu anladığını biliyorum. Verşan burayı yeniden boyarsa, biz yine buradayız" diye konuştu.

TIKLAYIN - ODTÜ'lülerin 3. kez renklendirdiği merdivenler, okul yönetimi tarafından bir kez daha boyandı