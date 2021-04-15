ODTÜ'lülerin 3. kez renklendirdiği merdivenler, okul yönetimi tarafından bir kez daha boyandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri tarafından 3. kez gökkuşağına boyanan kampüs merdivenleri, okul yönetimi tarafından yeniden griye boyandı. Basamakların üzerine kırmızı boyalarla 'ODTÜ' yazıldı. İlk kez Gezi Parkı eylemlerinde renklendirilen merdivenler, son 2 ay içinde 4. kez okul yönetimi tarafından boyanmış oldu.

İlk olarak Gezi Parkı eylemleri zamanında kampüs merdivenlerini gökkuşağı renklerine boyayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve ODTÜ Rektörlüğü arasındaki anlaşmazlık sürüyor. ODTÜ'lü öğrencilerin renklendirdiği merdivenler rektörlük tarafından bir kez daha boyandı.

"Merdivenleri yok etme çabası, eğitim iyileştirilmesi için harcanmadı"

ODTÜ'lüler, renklendirdikleri merdivenlerin yönetim tarafından bir kez daha boyanmasına sosyal medya üzerinden #GökkuşağımaDokunma etiketiyle tekrar tepki gösterdi. 'ODTÜ Savunulmalıdır' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün 3. kez gökkuşağına boyanan merdivenler bugün yine griye boyandı. Atanmış ODTÜ yönetiminin merdivenleri yok etmek için harcadığı çaba salgın dönemi eğitimin iyileştirilmesi, eğitimin, yurtların ve kampüs yaşamının niteliğinin artırılması için harcanmadı."