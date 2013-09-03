ODTÜ için soru önergesi: Neden 20 yıl sonra?

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü Ankara'da ODTÜ Ormanı'ndan da geçecek ve çalışmalarına başlanan Anadolu Bulvarı-Konya Yolu arasındaki otoban projesi ile ilgili İçişleri Bakanı Muammer Güler'in cevaplaması talebiyle Meclis Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bianet'in haberine göre, Ertuğrul Kürkçü'nün önergesinde yaklaşık 20 yıl önce Belediye Nazım Planı’nda olan yolun çevresindeki mahallelerin zaman içinde yapılaşmalarının arttığı, yolun trafikte tıkanmalar yaratacağı ve 2014’te açılması planlanan ve ODTÜ önünde de durağı olacak metronun ulaşıma çözüm olacağı belirtildi.

Milletvekili Kürkçü'nün İçişleri Bakanı 'na yönelttiği sorular şunlar:

1. 20 yıl önce tasarlanan yolun bugünlerde yapımına başlanmasının sebebi nedir?

2. Yol yapımı ile ilgili ODTÜ Kampüsü’nde veya çevresindeki mahallerde herhangi bir

kamuoyu yoklaması yapılmış mıdır? Yapılmışsa tarihi ve sonuçları nelerdir?

3. ODTÜ’nün koruma kurulu tarafından sit alanı ilan edildiği bilinmektedir. Bu durumda herhangi bir değişiklik var mıdır?

4. Yapılması planlanan yolun bitiş noktası olan Fen Lisesi Kavşağı, Dikmen Öveçler Hattı ve Konya yolunda çıkabilecek trafik problemiyle ilgili herhangi bir önlem alınmış mıdır? Alınmışsa içeriği nedir?

5. Günde 40 bin aracın geçmesi planlanan bu otoban yerine Kızılay-Batıkent metro hattı gibi tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıyan ya da Kızılay-Aşti Ankaray hattı gibi tek yönde saatte 16 bin yolcu taşıyan raylı taşıma hatları yapılarak şehrin trafik sorununun çözümü konusunda karşılaştırmalı-bilimsel bir analiz yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir?

ODTÜ'den geçmesi gündemde olan iki yol

Önergenin gerekçesinde ODTÜ Rektörlüğü’nün Mayıs ayındaki açıklamasına göre yerleşkeden geçmesi gündemde olan iki yol olduğuna işaret edildi.

* İnşaat çalışmalarına başlanan yol 1994 yılında planlanmış olan, Anadolu Bulvarı’nın devamı olarak Vişnelik’in batısından ve 100. Yıl Mahallesi’nden geçmesi planlanan yol. ODTÜ Yönetimi hazırladığı koruma amaçlı imar planı önerisinde bu yola yer verip, çeşitli bağlantı ve kavşak seçenekleri geliştirdi.

* İkinci yol ise Bilkent yolu üzerinde bulunan kapıdan girmesi ve yerleşkeyi doğu-batı yönünde keserek Anadolu Bulvarı'nın devamı olacak yola bağlanması planlanmış olan yol. ODTÜ Yönetimi doğal çevreye zarar vermemesi, tümüyle tünel olarak yapılması şartıyla bu yola da koruma amaçlı imar planında yer verdi.

Ulaşım sorunu için metro

* İnşaat çalışmaları başlayan yol 100.yıl, Çiğdem Mahallesi ve Karakusunlar’ın 20 yıl önceki haline göre planlandı ancak aradan geçen zamanda bu bölgelerdeki yapılaşma arttı.

* Ulaştırma Bakanlığı Kızılay-Çayyolu Metro inşaatını Büyükşehir Belediyesi’nden alarak, bu inşaatın yapımını üstlendi. Bu hattaki metro duraklarından biri de ODTÜ’nün hemen önünde, dolayısıyla 2014’te açılması planlanan metroyla bölgedeki ulaşım sorununun büyük oranda çözüleceği varsayılmakta.

* Mevcut projenin uygulandığı durumda yapılacak yolun çıkış noktası olan Fen Lisesi Kavşağı ve Öveçler-Dikmen Hattı'nın olduğu bölgede Konya yolunun bu yolun trafik ağırlığını kaldırmayacağı ve yoğun tıkanmaların yaşanacağı uzmanlar tarafından kamuoyuna açıklandı.

* Gezi olaylarında ifade bulan “kent hakkı” konusunda duyarlılığın arttığı bir siyasal atmosferde yolun geçeceği ODTÜ ve çevresinde yaşayan insanlara ve sonuç olarak Ankara halkına sorulmadan yapılmasının, özellikle okullar açıldıktan sonra “inşaata hız verileceğinin” açıklanmasının protestolar ile karşılanacağı ve Ankara’nın siyasal iklimini sertleştireceği bilinmekte.