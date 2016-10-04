ODTÜ, Himmet abisini uğurladı...

Hayatını Demokratik üniversite mücadelesine adayan, 10 yıldır sürdürdüğü ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanlığı görevinde üniversitelilerin, akademinin ve ODTÜ bileşenlerinin yanındaki tavrıyla bilinen Himmet Şahin, kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şahin, bugün ODTÜ'de yapılan törenin ve Kocatepe Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ODTÜ Mezunlar Derneği’nin 2006’dan bu yana başkanlığını yürüten Himmet Şahin, bir süreden beri kanser tedavisi gördüğü ve bir haftadır yatırılmış olduğu hastanede dün (3 Ekim) akşam yaşamını yitirdi.

Himmet Şahin'in öğrenciliğinden beri arkadaşı olan Birgün gazetesi yazarı Prof. L. Doğan Tılıç, üzüntüsünü T24 ile paylaşırken, "Öğrenciliğinden bu yana sol, devrimci, demokrat çizgide bulunmuş, 12 Eylül öncesinden bu yana bu çizgisini bozmamış bir arkadaşımızı kaybettik" dedi.

Himmet Şahin'in uzun yıllar başkanlığını yaptığı ODTÜ Mezunlar Derneği'nin Ankara'daki sivil toplum örgütleri içerisinde demokrasi mücadelesi açısından önemli yeri olduğunu belirten Başkent Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Tılıç, "Himmet derneğin başında hem mücadelesi, hem uzlaştırıcı kişiliğiyle çok önemli roller oynadı. Hem çok yakın bir dostu kaybettik, hem de Ankara'daki devrimci demokrasi mücadelesi açısından önemli bir kayıp, yerini doldurmak zor olacak" diye konuştu.

Türk uydusu Göktürk 2'nin fırlatılma törenine katılan dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın ve ODTÜ'den yol geçirme projesinin protesto edildiği sırada öğrencilere yönelik polis müdahalelerini hatırlatan Prof. Tılıç, "Son yıllar içerisinde ODTÜ birçok saldırıya uğradı, hem üniversite mekânsal olarak, hem üniversitenin öğrencileri. Himmet bu kriz anlarında olaylara arkasını dönmedi. Olayların merkezinde yer alarak çözüm bulmaya çalışan, zaman zaman üniversite ile öğrenciler arasında, zaman zaman da üniversiteye dönük polisten, idareden, iktidardan gelen baskılara kalkan olarak son derece önemli, yeri doldurulamaz bir rol oynadı. Himmet o olaylarda öğrencileri korumaya dönük, saldırıları göğüslemeye dönük ön saflarda yer alıyordu" dedi.

Tılıç, şöyle devam etti:

"Öyle mezun dernekleri var ki sosyal grup olmanın ötesinde işlevleri olmayan... Hem ODTÜ Mezunlar Derneği, hem de bunun başkanı Himmet Şahin bunun tam tersi, Türkiye'nin sorunlarını sorun eden, sorunlarının çözümü için mücadele yürüten bir kişilikteydi. Olaylar içerisinde kıyıda köşede değil, tam merkezinde yer alıp üniversiteyi ve öğrencilerini korumaya dönük bir dernek ve o derneğin başkanı bir arkadaşımızdı."

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de Twitter hesabından "ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Himmet Şahin abimizi kaybettik. Ülkenin tüm solcuları gibi çileli bir hayat daha noktaladı. Saygıyla" mesajını paylaştı.

Birleşik Haziran Hareketi de, "Haziran Hareketi çağrıcılarından, ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin'i kaybettik. Başımız sağ olsun. Emeği unutulmayacak" mesajını verdi.

ODTÜ'de tören

Şahin için ilk törenin yapıldığı ODTÜ Vişnelik Tesisleri’nde dostları, demokrasi mücadelesindeki aktif rolünü anlattıkları konuşmalarında kaybından duydukları üzüntüyü de dile getiriyor.

Törende konuşan Dikmen Vadisi barınma hakkı direnişi çocukları ve öğretmenleri, Himmet Şahin hakkında "Hayallerimize sahip çıktığınız için teşekkür ederiz" ifadesini kulladı.

Eski ODTÜ Rektörü Ahmet Acar ise törendeki konuşmasında, "Kaybımız büyük, yokluğunu hissedeceğimiz bir insan, Himmet Şahin'in anılarını yaşatalım" dedi.

Kılıçdaroğlu da cenaze namazına katıldı

ODTÜ'nün Vişnelik Tesisleri'ndeki anma töreninden sonra Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin için Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Himmet Şahin kimdir?

1 Ocak 1955’te Sivas’ın Divriği ilçesinde doğan, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra ODTÜ Eğitim Fakültesi’ni bitiren Şahin, 2006’da Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Şahin, görevi başındayken üniversitelilerin 5 Ocak 2011’de “Başkaldırıyoruz” sloganıyla ve 18 Aralık 2012’de başbakanlığı döneminde ODTÜ'deki Göktürk-2 uydusunun fırlatılması dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı yapılan protestolara destek vermişti.

ODTÜ Mezunlar Derneği'nden yapılan taziye mesajı şöyle:

"Derneğimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Himmet Şahin’in (EDS'83) vefat ettiğini üzülerek bildiriyoruz.

"ODTÜ, ömrünü demokratik, çağdaş, eşitlikçi ve etik değerlere sahip bir toplum; özgür düşünce, bilimsel eğitim ve özerk üniversite mücadelesine adamış bir değerini; üniversitenin ve Mezunlar Derneği’nin tüm kazanımları üzerinde emeği olan bir ODTÜ’lüyü kaybetmiştir.

"Himmet Şahin’in naaşı, 5 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 10.00’da ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde yapılacak törenin ardından Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazını (12.44) müteakip Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecektir. Cenaze töreninin ardından, taziye buluşması saat 15.00’de ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde yapılacaktır.