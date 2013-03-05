ODTÜ, dünyanın en iyi 60 üniversitesi arasına girdi

ODTÜ, Times Higher Education (THE) tarafından ilan edilen "World Reputation Rankings 2013" listesinde dünyanın ilk 60 üniversitesi arasına girdi.

THE listesine göre ODTÜ, Harvard, MIT, Oxford, Stanford, Cambridge gibi dünya devleri arasında yer bularak ilk 100'e girmeyi başarmasının yanı sıra listedeki yerini geçen yıla göre oldukça yükseltti.

ODTÜ basın biriminden yapılan açıklamada, ODTÜ'nün geçen yıl Mart ayında ilan edilen "World Reputation Rankings 2012" sıralamasında "Dünyanın En İyi 100 Üniversitesi" listesine giren ilk ve tek Türk üniversitesi olduğu ve 91-100 bandında yer aldığı hatırlatıldı.

ODTÜ'nün bu yıl da listeye Türkiye'den giren tek üniversite olduğunun belirtildiği açıklamada, listedeki yerini geçen yıla göre yaklaşık 40 basamak yükselttiği vurgulandı.

İtalya, İspanya, Hindistan, Avusturya, İrlanda, Yunanistan, Danimarka, Portekiz, Norveç ve Meksika gibi birçok ülkenin üniversitelerinin listeye giremediğinin ve sadece 20 ülkenin temsil edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, listede ODTÜ'nün geçen yıla göre yükselerek dünyanın en iyi 60 üniversitesi arasına girmesinin hem Türkiye hem ODTÜ için büyük bir onur ve prestij kaynağı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Üniversitemizin sıralamadaki bu önemli yükselişi, hızla büyüyen yurtdışı öğrenci talebi, öğretim üyelerimizin uluslararası bilimsel yayın ve projelerindeki artış hızı ve uluslararası akademik temas ve işbirliklerimizdeki yoğunlaşma ile uyumludur" ifadesi kullanıldı.

2011 ve 2012 yıllarında olduğu gibi, 2013 yılı listesinin üst sıralarında ABD, İngiltere, Japonya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin üniversiteleri bulunuyor.

"World Reputation Rankings 2013", tüm dünyadan yaklaşık 17 bin akademisyenin katılımıyla Mart–Nisan 2012'da yapılan "Thomson Reuters' 2012 Academic Reputation Survey" anketine dayanıyor.

Anket, farklı coğrafi bölgeleri ve akademik disiplinleri temsil etmek üzere Times Higher Education ve Thomson Reuters tarafından 144 ülkeden seçilen deneyimli (ortalama çalışma süresi 17 yıl) ve bilimsel yayınlarıyla tanınan akademisyenlere gönderildi.

"Dünyanın en güçlü 100 üniversite markasını" belirlemek amacıyla yapılan ankette, katılımcılardan hem eğitim hem araştırma alanında "mükemmel" olarak tanımladıkları en fazla 15 üniversiteyi seçmeleri istendi.

Katılımcılara, "En başarılı mezununuzun lisansüstü eğitim için hangi üniversiteye gitmesini önerirsiniz?" gibi sorular yöneltildi.

'Bu tür öğretim üyeleri olsa ne olur olmasa ne olur. Bunların elinde ancak bunlar olur'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Aralık 2012'de Göktürk-2 uydusunun fırlatılması töreninde öğrencilerle polisin çatışması üzerine yaptığı açıklamalarda ODTÜ idaresine ve hocalarına yüklenmişti. Erdoğan açıklamasında "Utanmadan, sıkılmadan kalkıp söyledikleri şey; 'polisin, güvenliğin olmadığı bir üniversite istiyoruz'. Neymiş? Derslere girmiyormuş. Girmezsen girme, bu tür öğretim üyeleri olsa ne olur olmasa ne olur. Bunların elinde ancak bunlar olur." demişti