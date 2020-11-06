ODTÜ, depremden etkilenen öğrencilerin telafi sınavına girmesi için teyit yazısı istedi

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nda (KKK), depremden etkilenen öğrencilerin telafi sınavına girebilmesi için “binalarının depremden zarar gördüğüne dair teyit yazısı” getirmeleri istendi.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, iletide, İzmir’deki depremden etkilenen öğrencilerin, “binalarının depremden zarar gördüğüne dair teyit yazısı” ileterek normal sınavdan daha zor olacak telafi sınavına girebileceği kaydedildi.

Tepkiler üzerine gönderilen ikinci iletide telafi sınavının, normal sınav ile aynı zorlukta olacağı, depremden etkilenen öğrencilerin listesinin de kendilerine iletileceği kaydedildi. Dersi veren akademisyenin, kendisine gönderilen bir tepki iletisine verdiği yanıtta, “Bakü depremini 90’lı yıllarda 6.7 ile yaşadım, neredeyse hiç hasar tespit edilmedi. Benim minik kısa sınavım değil, sorumlu tutulması gereken pek çok ayrıntı var” ifadesini kullandığı belirtildi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde 114 kişi yaşamını yitirdi, 1035 kişi yaralandı.