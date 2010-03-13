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Kültür-Sanat

ODTÜ Bilişim Şenliği başladı

ODTÜ'nün, her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu Bilim Şenliği'nin beşincisi başladı.

13 Mart 2010 02:00

T24 - ODTÜ'nün, her yaştan meraklıya bilimi yakından tanıma fırsatı sunduğu Bilim Şenliği'nin beşincisi başladı.
     
ODTÜ Toplum Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Malzeme Bilimleri Topluluğu tarafından CEPA Alışveriş Merkezinde düzenlenen şenlikte, ODTÜ'lü öğrenciler, bilimi eğlenceli yönleriyle açıklayarak ziyaretçilere deneylere katılma fırsatı sunuyor.
    
ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi'nden çeşitli düzeneklerin yer aldığı şenlikte, güneş ve hidrojen enerjisiyle çalışan araçlar ve robotlar da sergileniyor.
    
ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezinde bulunan ''plazma küresi, aldatan görüntü, radyometre, statik elektrik topu, tırmanan koni'' gibi ilginç deney setlerinin de yer aldığı şenlikte, dinletiler, dans gösterileri ve yarışmalar yapılıyor.
    
Bilimi sevdirmek, bilimin hayatın her alanında olduğunu ve yaşamı kolaylaştırdığını vurgulayarak farkındalık düzeyini artırmak ve ''Bilimle uğraşmak zor ve sıkıcıdır'' ön yargısını kırma amacıyla düzenlenen şenlik, yarın akşam sona erecek.


 

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