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Bilim / Teknoloji

ODTÜ aşkın matematiğini açıkladı

ODTÜ duyguları bilgisayar aracılığıyla ölçen ve matematiksel olarak tanıtan bir program geliştirdi, program yardımı ile kişilerin aşık olup olmadığı anlaşılabilecek

27 Ocak 2014 17:27

ODTÜ’lü araştırmacılar, duyguları sınıflandırabilen bir bilgisayar programı geliştirdi. Yöntem, MR’la beyin sinyalleri görüntülenen kişinin mutlu, yılgın, sinirli ya da huzurlu olup olmadığını kestirebiliyor. Sistem, aşkın ya da diğer duyguların yoğunluğunu da derecelendiriyor.

Proje yürütücüsü ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş T. Yarman Vural, TÜBİTAK, Google ve ODTÜ BAP tarafından desteklenen “Beyin Verileri Kullanarak Zihinden Geçenleri Kestiren Bilgisayar Programı’’ projesi kapsamında elde ettiklerin bir bakıma “akıl okuma” olarak da adlandırılabileceğini ifade etti.  Vural, bunun için manyetik rezonans görüntüleme (MR) makinesinde birtakım deneyler yaptıklarını, beyin sinyallerini kaydettiklerini ve bu verileri bilgisayar ortamında modellediklerini belirtti.

 

Seviyor mu, sevmiyor  mu?

 

Deney düzeneğinin kişinin gerçekten aşık olup olmadığını test edebileceğini söyleyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşk dediğimiz duygu, beynimizin bazı bölgelerindeki elektrokimyasal bir aktiviteye karşılık geliyor. Bu aktiviteleri bir dereceye kadar ölçebilen cihazlar var. Biz bu cihazlardan elde edilen sinyallerin matematiksel modellerini çıkarabiliyor ve bilgisayara tanıtabiliyoruz."

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