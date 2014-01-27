ODTÜ aşkın matematiğini açıkladı

ODTÜ’lü araştırmacılar, duyguları sınıflandırabilen bir bilgisayar programı geliştirdi. Yöntem, MR’la beyin sinyalleri görüntülenen kişinin mutlu, yılgın, sinirli ya da huzurlu olup olmadığını kestirebiliyor. Sistem, aşkın ya da diğer duyguların yoğunluğunu da derecelendiriyor.

Proje yürütücüsü ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatoş T. Yarman Vural, TÜBİTAK, Google ve ODTÜ BAP tarafından desteklenen “Beyin Verileri Kullanarak Zihinden Geçenleri Kestiren Bilgisayar Programı’’ projesi kapsamında elde ettiklerin bir bakıma “akıl okuma” olarak da adlandırılabileceğini ifade etti. Vural, bunun için manyetik rezonans görüntüleme (MR) makinesinde birtakım deneyler yaptıklarını, beyin sinyallerini kaydettiklerini ve bu verileri bilgisayar ortamında modellediklerini belirtti.

Seviyor mu, sevmiyor mu?

Deney düzeneğinin kişinin gerçekten aşık olup olmadığını test edebileceğini söyleyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşk dediğimiz duygu, beynimizin bazı bölgelerindeki elektrokimyasal bir aktiviteye karşılık geliyor. Bu aktiviteleri bir dereceye kadar ölçebilen cihazlar var. Biz bu cihazlardan elde edilen sinyallerin matematiksel modellerini çıkarabiliyor ve bilgisayara tanıtabiliyoruz."