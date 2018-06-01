ODTÜ arazisindeki PTT ormanında ağaç katliamı

Ankara'da yeni yapılan Yargıtay binasının inşaatı için ODTÜ arazisi içinde bulunan PTT ormanında yüzlerce ağaç kesildi. Yeni Yargıtay binası, ODTÜ arazisini de içine alacak şekilde Anayasa Mahkemesi’nin yanı başında bulunan alanda inşaa ediliyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, ODTÜ arazisi içerisini de kapsayan alanda yapılan Yargıtay binası inşaatı için bölgedeki yüzlerce ağaç kesildi.

ODTÜ Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü: Arazi PTT'ye ait

ODTÜ Ağaçlandırma ve Çevre Düzenleme Müdürlüğü, konuya ilişkin T24'e "Kampüs içinde ODTÜ'ye ait olmayan PTT arazisi üzerinde bulunan ormanlık alandaki ağaçlar kesildi. Kesilen ağaçların bulunduğu arazinin mülkiyeti PTT'ye aittir. Biz ağaç kesilmesine kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 480 bin metrekarelik alanda yapılan kesime tepki gösterdi.

Candan: Ağaç katliamı yapıldı!

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kent İzleme Merkezi yerinde inceleme yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, tepkisini kesimlere ilişkin tepkisini şöyle dile getirdi:

“Bugün 1 Haziran Gezi’nin yıldönümünde, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı davamız devam ederken ağaç katliamı yapıldı. İncek’te yapılan 480 bin metrekare Yargıtay binası için, ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde ağaç katliamı yapıldı. Ağaç katliamını bugün saat 10.30 itibariyle yerinde tespit ettik. ODTÜ Rektörlüğü’nün ağaç kesilerek yol yapımına izin verdiği iddia ediliyor. ODTÜ Rektörlüğünü açıklama yapmaya davet ediyoruz. Yüksek yargı bunu yaparsa hukuk bitmiştir. 480 bin metrekarelik inşaat alanı için ağaçlar katledildi. Suç duyurusunda bulunacağız.”

"Yargı önünde hesap soracağız"

Candan sözlerini şöyle sürdürdü, “Hukuk ve yargı mekanlarının hukuksuzlukla inşa edilmesi içler acısı bir durumdur. ODTÜ ormanları sağından, solundan, üstünden altından ısırıklarla büyük parçalanma tehdidi altında. ODTÜ arazilerinden yer tahsisi taleplerinin yoğunlaştığı bir dönemde yapılan bu ağaç katliamı ODTÜ arazisinin tehdit altında olduğunun göstergesidir. Ağaç katliamlarıyla Ankara’yı nefessiz bırakanlara yargı önünde hesap soracağız.”