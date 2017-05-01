ODTÜ, Ankara, Marmara veya Boğaziçi'ndeki akademisyen sayısından fazlası KHK'yla ihraç edildi!

Hükümet darbe girişiminden sonra ilan ettiği olağanüstü hâl (OHAL) uygulamasında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile toplam 5 bin 295 akademisyeni ihraç etti. Bu rakam ODTÜ, Ankara, Boğaziçi, Marmara, Hacettepe ve gibi köklü üniversitelerin her birinin hoca sayısının çok çok üstünde. Ortalama bir taşra üniversitesinin ise 10-12 katı. Atılan hocaların yüzde 14’ü profesör, yüzde 28’i yardımcı doçent, yüzde 26’sı ise araştırma görevlisi kadrosundaydı.

Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Öğretim Elemanları Sendikası, KHK'ların akademiye bilançosunu gözler önüne serdi. Buna göre, hükümet tüm KHK’larla 5 bin 295 akademisyeni ihraç etti. Bu rakam köklü üniversitelerinin birçoğunun toplam akademisyen sayısının bile üstünde. YÖK istatistiklerine göre; ODTÜ’de 2 bin 109, Ankara Üniversitesi’nde 3 bin 516, Boğaziçi Üniversitesi’nde 981, Marmara Üniversitesi’nde 3 bin 47, İstanbul Üniversitesi’nde 1834 akademisyen görev yapıyor. Bu, OHAL ihraçları ile Ankara ve Boğaziçi Üniversitelerinin, ODTÜ ve Marmara Üniversitelerinin, İstanbul ve Hacettepe üniversitelerinin toplamından bile daha fazla hocanın, devletten atıldığı anlamına geliyor.

Köklü üniversitelerin akademisyen sayısı tek tek hesaplandığında ihraçların, bu üniversiteleri katladığı da görülüyor. Buna göre ihraçlarla Ankara Üniversitesi’nin 1.5, Boğaziçi Üniversitesi’nin 5, Marmara Üniversitesi’nin 1.7, ODTÜ’nün 2.5, İstanbul Üniversitesi’nin ise 2.8 katı kadar akademisyenin, devletle ilişiği kesilmiş oluyor. Toplam ihraç sayısı ortalama bir taşra üniversitesinin toplam kadrosunun yaklaşık 10-12 katı olarak hesaplanıyor. Sendikanın hesapları da akademik unvan bazında vurulan darbenin boyutlarını gösteriyor. 5 bin 295 akademisyenin 1512’si yardımcı doçent, 1406’sı araştırma görevlisi, 885’i doçent, 766’sı ise profesör kadrosunda. Toplam ihraçların yüzde 14’ü profesör, yüzde 26’sı araştırma görevlisi, yüzde 16’sı doçent, yüzde 28’i ise yardımcı doçent kadrosundaydı.