ODTÜ, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği 211 bin lirayı iade etti

ODTÜ, yol çalışması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılan ağaçlara karşılık ödendiği açıklanan 211 bin lirayı iade etti.

İade kararı ODTÜ'nün resmi twitter hesabından da, "ABB'nin ODTÜ arazisinden kaldırdığı ağaçlar için ODTÜ ile herhangi bir anlaşma olmadan bugün aktardığı ödeme iade edilmiştir." ifadeleriyle duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bugün yaptığı açıklamada kampüs alanından kaldırılan 2 bin 388 ağaç için ODTÜ'ye 211 bin TL ödeme yaptıklarını söylemişti.

Gökçek: Kaldırılan 2 bin 388 ağaç için ODTÜ'ye 211 bin TL ödeme yaptık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ kampüsündeki ağaçların neden bayramda gece vakti söküldüğünü açıkladı. Gökçek, ''Biz bu işlerin olay çıkarak büyümesini arzu etmedik'' dedi. Gökçek, kaldırılan 2 bin 388 ağaç için de ODTÜ'ye 211 bin TL ödeme yaptıklarını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "ODTÜ’nün kendi tespitine göre belirlenen 2 bin 388 ağaç kaldırıldı. Bunların parası da 211 bin TL tutuyordu. Bu para da ODTÜ’nün banka hesabına yatırıldı. Bu ağaçlardan 600’ünün nakledilme imkanı oldu" dedi.

Gökçek düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

"Eğer ODTÜ talep ederse en az oradan kaldırmış olduğumuz ağaçların 10 katını istedikleri yere dikmeye hazırız. Ağaçların kaldırılmasının nedeni bu yolun zaruri oluşudur. Kabul edilen projeyi, koruma planı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ODTÜ’nün müracaatı oldu. Onaylanan plan ve parselasyon planı yürürlüğe girdi. Bizde kanuna uygun olarak işlemleri başlattık. Plan kesinleşmedi, önce askıya asılması daha sonra da bir aylık itiraz süresinin geçmesi gerekiyor. Ancak plan yürürlüğe girdikten sonra belediyeler iş ve işlemlerini yapabilirler. Herhangi bir itiraz olursa, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verirse gereği yerine getirilir.

ODTÜ’deki bu çalışmalarımıza marjinal grup devamlı olarak engel olmaya ve olay çıkartmaya çalıştı. Biz bu işlerin olay çıkarılarak büyümesini arzu etmedik, mümkün olduğu kadar olaysız yapılmasını istedik. Ne kadar isabetli bir karar aldığımız da ortada.

Mevcut olan yeni yola 3 bin yetişkin ağaç ve 500 bin çalı grubu dikiyoruz. Bazı itirazlar var AVM yapılacağı yönünde. Bunu söyleyenler imar kanunundan habersiz olan kişilerdir. Bu tamamen yanlış intikal ettiriliyor. Planda notlar var ODTÜ’nün kendi teklifi olan... Orada market teklifi var. Bunları kendisine yapacaktır bize değil. Bunlar Büyükşehir Belediyesi’yle alakası olmayan yerlerdir. Bize kalan yerler sadece yollardır.

Biz bu yeri Ankara için ve ODTÜ’lüler için yapıyoruz. En fazla yararlanacak olan da ODTÜ’lülerdir. Fakat ODTÜ’deki bazı öğrencilerin bakışı tamamen ideolojiktir ve hadise çıkartmaya yöneliktir. Bütün hukuki formalite yerine getirildi ve bizde bunu yerine getiriyoruz. Eğer bizim yasalara uymadığımızı iddia eden varsa savcılık yolu açıktır. Hukukun söyleyeceğine en ufak bir itirazımız yoktur.

CHP milletvekilleri özellikle marjinal grupların önüne geçerek olayı köpürtmek istiyorlar, bu doğru değildir. Aynı vekiller aynı işi işi Gezi olaylarında da yapmıştı. Şimdi de aynı tarzda bu yolun üzerinden siyaset yapılmaya çalışılıyor. Biz inşaata devam ederken müdahale edeceklere de TCK’nın 113. maddesini hatırlatmak istiyorum. Başta da CHP milletvekillerine...

'23 bin tane yetişkin ağacı vermeye hazırım'

Eğer bu itiraz edenlerin gerçek amaçları ağaçsa ben 23 bin tane yetişkin ağaç vermeye hazırım hem de dikim için belediyenin imkanlarının da kullanılmasını sağlarım.