ÖDP'lilerle Trabzonsporlular arasında gerginlik

T24- Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda yasa dışı dinlemelere ilişkin basın açıklaması yapmak isteyen ÖDP'li grup ile Kasımpaşaspor maçı için bekleyen bir grup Trabzonspor’lu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Arbedeye dönen gerginliği Çevik kuvvet polisi büyümeden önledi ancak iki gazeteci hafif şekilde yaralandı.





Trabzonsporlu taraftarlarla atıştılar



ÖDP İstanbul İl Örgütü üyesi yaklaşık 50 kişilik grup yasa dışı dinlemelere ilişkin basın açıklaması yapmak üzere saat 12.30 sıralarında Galatasaray Meydanı’nda toplandı.



Grup, “Dinlemeyin, Gözetlemeyin” yazılı pankartlar ve Başkakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve Fethullah Gülen’in kepçe kulaklı resimlerinin bulunduğu dövizleri taşıdı. Bu sırada saat 15.30’da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka için Galatasaray Lisesi önünde toplanan yaklaşık 100 kişilik Trabzonspor’lu taraftar, ÖDP’li gruba doğru “Kahrolsun PKK” sloganları attı. ÖDP’li grup da taraftarlara zafer işareti yaparak, “Kahrolsun Faşizm” , “Yaşasın Halkların Kardeşliği” sloganlarıyla karşılık verdi. Gerginlik yaşanacağını anlayan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler, taraftarları çember altına aldı. Bu sırada bazı taraftarlar slogan atan göstericilere pet şişe ve bira şişeleri fırlattı. ÖDP’li göstericiler de kendilerine atılan cisimleri taraftarların üzerine attı. Bazı taraftarlar ise polis kordonunu aşarak göstericilere tekme tokat saldırdı. Yaklaşık 15 dakika süren gerginliği polis cop ve biber gazı sıkarak önledi. Çıkan arbedede Ulusal Kanal Muhabiri Deniz Çağlayan ve Samanyolu TV Kameramını Huzeyfe Yıldız yaralandı. Başından yaralanan Çağlayan ve yüzünden yaralayan Yıldız, Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Toplumdaki kutuplaşma bizi kaygılandırıyor

Gerginliğin ardından Trabzonspor’lu taraftarlar polis eşliğinde stadyuma götürülürken, ÖDP’li grup ise Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Taksim Meydanı’nda grup adına konuşan ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Sema Solaklı, yasadışı dinlemelere tepkilerini göstermek için sokaklara çıktıklarını belirterek, “Ancak düşünce özgürlüğünden nasibini almamış bir grup taraftarın saldırısına uğradık. Toplumdaki kutuplaşma bizi ciddi bir şekilde kaygılandırıyor. Bu saldırı bunun ciddi bir kanıtıdır” dedi.



AKP bu sorulara yanıt vermelidir

Solaklı, yasadışı dinlemelerle ilgili okuduğu basın açıklamasında da, Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’nın rakamlarına göre 50 bin kişinin telefonlarının dinlendiğini kaydetti. Emniyetin içinde pek çok özel dinleme ve izleme birimi olduğu yönünde kamuoyunda iddiaların yer aldığını belirten Solaklı, şunları söyledi:



“Kaç kişi dinlenmektedir? Emniyetin içerisinde ayrıca dinleme birimleri var mıdır? İnternet sitelerinde yayınlanan ses kayıtlarını kimler hangi yollardan elde etmekte, bunları yapan ve yayınlayanlara neden ulaşılamamaktadır? AKP bu sorulara yanıt vermelidir. Telekulak gölgesinde ne hukuk devletinden ne demokrasiden ne de özgürlüklerden söz edilemez. AKP eliyle Türkiye bir korku tüneline sokulmakta, toplumun suskunluğa mahkum edilmeye çalışılmaktadır. ÖDP bu suskunluğa teslim olmayacak, telekulaklara karşı haberleşme hakkının, özel yaşamın gizliliği hakkının yanında yer alacaktır” diye konuştu.



Grup basın açıklaması sırasında “Korkuya karşı özgür demokratik Türkiye”, “Eşit, özgür, demokratik Türkiye” şeklinde sloganlar attı. Grup basın açıklamasının ardından polis müdahalesi olmadan sessizce dağıldı.



