ÖDP'lilerden şaire boyalı saldırı

Perşembe günü Beyoğlu'nda ailesinin yanında dört ÖDP'linin saldırısına uğrayan Taraf Gazetesi yazarı şair Roni Margulies, “Mafya bile insanlara ailelerinin yanında dokunmaz. Bunlar mafya bile değil, tam bir serseri sürüsü” dedi. ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ise, “Bizde yazara saldırı kültürü yok, gereği yapılacak” diye konuştu.



Haftalık gazete ‘Sosyalist İşçi’de “Mahir, Hüseyin, Ulaş” başlıklı yazısında ÖDP’yi eleştiren, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi ve Taraf Gazetesi yazarı şair Roni Margulies, perşembe günü Beyoğlu’nda bir lokantada ailesiyle akşam yemeği yerken, ÖDP’li dört kişinin ‘yeşil boyalı’ saldırısına uğradı. Hürriyet gazetesinin haberine göre Margulies, “Mafya bile insanlara ailelerinin yanında dokunmaz. Bunlar mafya bile değil tam bir serseri sürüsü” dedi.



Boyalı saldırı



ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ise “ÖDP’de bir yazara saldırı kültürü yok. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Gereği yapılacak” dedi. Daha önce de İşçi Partili gençler ‘dalkavuk’ diyerek Roni Margulies’e sözlü saldırıda bulunmuştu.



Başından aşağı boya dökülünce büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Roni Margulies şunları söyledi: “Tepki göstersem kavga çıkardı. Yanımda ailem var diye hiçbir tepki göstermedim. Ben tepkisiz kalınca çevredekiler ve garsonlar da bunu bir saldırı olarak algılamadı. Karşılık verseydim o çocuklar fena sopa yerdi. Yaşadıklarımı ailem de anlayamadı. Onlar siyasi insanlar değil. Ailemdeki tek solcu benim. Dolayısıyla anlatmakta da zorlandım. Çok endişe duydular. Bu kişisel değil siyasi bir saldırı. Benden kişisel olarak özür dilemelerine gerek yok. Ama siyasi görüş farklılıklarını böyle sürdürebileceklerini düşünenlerin hâlâ mevcut olduğunu bilmek gerçekten üzücü.”



Türkiye’de bir süredir çok ciddi siyasi kamplaşmaların yaşandığını belirten Roni Margulies, “Darbeye karşı çıkanlar ve çıkmayanlar, Ergenekon Davası’nın arkasında duranlar ve durmayanlar, her koşulda demokratik olarak seçilmiş bir hükümeti savunmayı düşünenler

ve düşünmeyenler kamplaşma halinde. Toplumdaki bu saflaşma solun içinde de yaşanıyor. Bence sorunun temeli bu” dedi.



Kültürümüzde yok



ÖDP Genel Başkanı Alper Taş saldırıyı düzenleyen dört üyeyi tespit ettiklerini ve Disiplin Kurulu’na sevk ettiklerini belirterek şunları söyledi: “Kendilerince demokratik protesto yapmışlar. Ben DSİP Başkanı Doğan Tarkan’ı arayıp üzüntülerimi bildirdim. Bizim tasvip ettiğimiz, doğru bulduğumuz bir şey değil. 12 yıllık tarihimizde çeşitli siyasi çevreler bize hiç hak etmediğimiz eleştiriler yöneltip hakaret ettiler. Ama bizim kültürümüzde ve anlayışımızda böyle bir şekil yok. Bunu benimseyip kabul etmemiz mümkün değil. Roni Margulies’in yaptığı eleştirilerden rahatsız olan gençler çok yanlış bir hareket yapmışlar.”