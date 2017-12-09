ÖDP'lilerden İsrail Konsolosluğu önünde protesto

Hasan YILDIRIM - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL, (DHA) - ÖZGÜRLÜK ve Dayanışma Partisi (ÖDP) İstanbul İl Örgütü, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul ettiği kararı Levent\'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

ÖDP üyesi bir grup, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanımasını İsrail Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın açıklaması ile protesto etti. Saat 16.00\'da Levent Metrosu önünde bir araya gelen grup üyeleri, \"Direnen Filistin kazanacak. İşgalciler yenilecek\" yazılı pankart açarak İsrail Başkonsolosluğu önüne doğru yürüyüşe geçti.

İsrail Başkonsolosluğu önüne ulaşan grup adına basın açıklamasını okuyan Neslihan Karataş, \"Donald Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıyacağını deklare etmesi tek kelimeyle ateşle oynamak olarak nitelendirilebilir. Gün ABD-İsrail saldırganlığına karşı mazlum Filistin halkıyla dayanışma günüdür\" dedi.

Eylem nedeniyle polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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