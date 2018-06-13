ÖDP'li Taş'tan HDP'li adaya destek yanıtı: Verdik gitti

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ve HDP İstanbul Milletvekili adayları görüştü. Görüşmenin ardından destek isteyen adaylara cevap veren Taş "Verdik gitti" dedi.

HDP İstanbul Milletvekili adayı Oya Ersoy ve Erkan Baş, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş’ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından Oya Ersoy, sosyal medyadan görüşmenin bir fotoğrafını paylaşarak “ÖDP’li dostlarımızı ziyaret ettik. HDP’ye bol bol oy istedik :)))” dedi. Ersoy’un bu paylaşımını retweetleyen Taş “Verdik gitti” cevabını verdi.