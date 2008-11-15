ÖDP'den solda ittifaka destek

Yerel seçimler yaklaşırken solda da ittifak arayışları hız kazandı.

ÖDP, Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde CHP’yi, Eskişehir’de Büyükerşen’i destekleme eğiliminde. Parti, Kırşehir, Hopa gibi yerlerde ise kendi adaylarını çıkaracak.



SHP lideri Murat Karayalçın’ın CHP’den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının ardından solda ittifak çalışmaları da hareketlendi. Yerel seçimlerde CHP adaylarına destek veren partilerin arasına ÖDP de giriyor. Eski ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP’den Kırşehir Belediye Başkan adaylığına hazırlanıyor. Uzun süredir nabız yoklayan Yıldırım Kaya, CHP örgütünün de adaylığına sıcak bakması üzerine Ankara’daki temaslarını yoğunlaştırdı.



CHP yöneticileri ile görüşen Kaya, “Önümüzdeki yerel seçimler sol açısından çok önemli. 1970’lerdeki ruhu yakalamamız gerekiyor. Yerel seçimlere doğru bu yönde çalışmalar yapıldığına da tanık oluyoruz. Kırşehir’de bana yönelik ilgi bir süredir dillendiriliyordu. Eğer CHP yönetimi de olur verirse CHP’li olarak aday olacağım” dedi. SHP lideri Karayalçın ve eski bakan Ercan Karakaş’ın, ÖDP’li Kaya’nın adaylığını Deniz Baykal’a önerdiği belirtildi. CHP liderinin de Kaya’ya sıcak baktığı öğrenildi.



ÖDP İl Başkanları toplantısından da CHP’ye destek eğiliminin ortaya çıktığı belirtildi. ÖDP’liler Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illerde CHP’yi, Eskişehir’de ise Büyükerşen’i destekleme eğiliminde. VATAN’ın edindiği bilgilere göre ÖDP’liler, Artvin’in Hopa, Sivas’ın Divriği ve Nevşehir’in Avanos ilçelerinde kendi adaylarıyla yarışa girme, düşüncesinde.



‘Kesin kararı haftaya vereceğiz’



ÖDP lideri ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, “Genel olarak solun tek aday ile yola çıkması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Uras, “Bizim arzumuz solun AKP’ye karşı tek aday ile vatandaşın önüne çıkmasıdır. CHP’nin önseçim ya da kanaat önderlerinin tavsiyesi ile adaylarını belirlemesi durumunda bu daha da kolay olur. AKP’ye karşı Türkiye’nin her yerinde birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ankara’nın Melih Gökçek’ten kurtulması için tabi ki Murat Karayalçın’ı destekleyeceğiz. Benzer durum İstanbul için de geçerlidir” diye konuştu..



Uras önümüzdeki hafta toplanacak olan Parti Meclisi toplantısında yerel seçimleri masaya yatıracaklarını ve kesin kararlarını alacaklarını da belirtti.

