ÖDP'den MEB'e tepki: Çocuklarımızı Ensar'a teslim etmeyeceğiz

MEB’in cinsel istismar skandalı ile tanınan Ensar Vakfı ile imzaladığı protokole tepki gösteren Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Başkanlar Kurulu, “Okullarımızda ENSAR istemiyoruz, çocuklarımızı ENSAR’a teslim etmeyeceğiz!” dedi.

ÖDP yaptığı açıklamada bu durumu 'Saray rejiminin eğitimi ve toplumu dinselleştirme programının bir sonucudur' olarak niteledi. Açıklamanın sonunda ise 'Laik ve bilimsel bir eğitim mücadelesiyle, öğrenciler, veliler, eğitim emekçileri hep birlikte bu gerici akını durduralım!' çağrısında bulunuldu.



ÖDP'nin açıklaması şu şekilde:

MEB’in ENSAR Vakfı ile imzaladığı protokolün ayrıntıları ortaya çıkıyor.

Protokole göre, ENSAR, eğitimleri istediği mekanda yapabilecek. Öğrencileri okuldan çıkartıp, Vakfı’na ya da kendi belirleyeceği mekana götürebilecek.

ENSAR, ‘kitap okuma etkinlikleri’ düzenleyebilecek. Kitap okuma etkinliklerinin, ekstra ve zorunlu bir din eğitimine dönüşeceğini tahmin etmek güç değil.

ENSAR’a ‘gezi, kamp düzenleme’ hakkı verilirken, Halk Eğitim Merkezleri ve okulların bu etkinliklere katılımı teşvik etmesi de protokolde yer alıyor. Bu da ENSAR etkinliklerine katılım zorunluluğu anlamına gelecek.

ENSAR bu protokolle aynı zamanda Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim düzenleme hakkına sahip hale geliyor. 1000’e yaklaşan Halk Eğitim Merkezlerin’deki 8 milyonu bulan kursiyer, doğrudan ENSAR’a bağlanıyor.

Bu ayrıntılardan da görüldüğü üzere MEB doğrudan ENSAR’a teslim edilmiş durumda. Hem kamu okulları hem de Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla okul dışındaki gençler ve kadınlar ENSAR’a mecbur bırakılıyor.

Okullarla birlikte okul dışına da uzanacak bu ENSAR etkinliği, Saray rejiminin eğitimi ve toplumu dinselleştirme programının bir sonucudur. Saray rejimi, devletin din temelinde yeniden yapılandırmakta, özcesi bir din devleti inşa etmektedir.

Okulların ENSAR’a teslim edilmesine, çocuklarımızın ENSAR karanlığına itilmesine HAYIR diyoruz! Okullarımızda ENSAR istemiyoruz, çocuklarımızı ENSAR’a teslim etmeyeceğiz!

Laik ve bilimsel bir eğitim mücadelesiyle, öğrenciler, veliler, eğitim emekçileri hep birlikte bu gerici akını durduralım!