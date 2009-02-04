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Politika

ÖDP’de ‘sınıf ağırlıklı’ dönem

ÖDP'nin yeni Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu, partisinin 'sınıf ağırlıklı' bir siyaset izleyeceğini söyledi.

04 Şubat 2009 02:00

ÖDP'nin yeni Genel Başkanı Hayri Kozanoğlu, Ergenekon davasının “demokrasi projesi” olarak sunulmasını eleştirdi ve politika değişikliğinin işaretini verdi.

ÖDP’nin 5. Olağanüstü Konferansı’nda Ufuk Uras’ı geride bırakarak Genel Başkan seçilen Hayri Kozanoğlu, ÖDP’nin “sınıf ağırlıklı” bir siyaset izleyeceğini söyledi.

ÖDP yönetiminin, parti içindeki bir kesimi “Ergenekon’a sıcak bakmakla” suçlanmasının ardından Uras’ın çağrısıyla geçen hafta toplanan ÖDP Konferansı’nda, Dev-Yol geleneğinden gelen Devrimci Dayanışma Grubu’nun desteklediği Kozanoğlu genel başkan seçildi. Kozanoğlu, yeni dönemde, IMF gibi uluslararası örgütlerin önünün kesilmesine ve sınıf ağırlıklı politikaya daha fazla önem vereceğini anlattı. Kozanoğlu, ÖDP’nin, Uras dönemine göre daha etkin muhalefet yürütmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Özel Harekât Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin ve emekli Tuğgeneral Veli Küçük gibi isimlerin “teşhir olmuş kontrgerilla unsurları” olduğunu belirten Kozanoğlu, şöyle konuştu:

Atlama noktası olmaz

“Bu tutuklamalara destek veriyorum. Ergenekon davasının demokrasi projesi olarak sunulmasına karşıyım. Dava, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde bir atlama noktası olamaz. Son dönemlerde Türkiye’de 1.5 milyon kişi polis tarafından dinlendi. Ancak, dava kapsamında MHP ve BBP gibi partiler gündeme getirilmedi. Ergenekon sürecinde ABD, AKP ve liberal kesimler bir cephe; ulusalcı, milliyetçi ve otoriter kesimler ise başka bir cephe.“ 

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