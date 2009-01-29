ÖDP olağanüstü kongreye gidiyor

ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Türkiye solu için önemli olanın siyasal ve toplumsal olayların kendilerine verdiği görevi yerine getirmek olduğunu belirterek, "Solu büyütmenin ertelenemez bir ihtiyaç" olduğunu bildirdi.



Uras, yaptığı yazılı açıklamada, ÖDP'nin hafta sonunda olağanüstü kongreye gideceklerini anımsattı. Neoliberal politikalar sonucunda ekonomik krizin etkisini giderek artırdığını iddia eden Uras, "AK Parti iktidarının hastalığı tedavi etmek yerine ağrıya karşı uyuşturucu verdiğini" savundu.



Zorlu bir süreç bekliyor



Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yeni seslere ve politikalara ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Uras, "Önümüzdeki görev, emekçileri, ücretli çalışanları farklı kimlik ve kültürleri nedeniyle bütün ezilenleri ve baskı görenleri özgürlükçü ve eşitlikçi bir vizyonda oluşturulmuş ortak mücadele programı etrafında bir araya getirmektir" görüşüne yer verdi.



Ufuk Uras, olağanüstü Kongre sonrasında kendilerini zorlu bir sürecin beklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Fikirlerimizi toplumsal muhalefetin farklı kesimlerine anlatabileceğimiz, onlarla ortak bir tartışma içinde olgunlaştırabileceğimiz bir faaliyeti örgütlemeliyiz. ÖDP'yi kuruluş iddialarına uygun bir parti haline getirmenin, toplumsal mücadelenin taşıyıcı öznesi kılmanın yolu budur."

