ÖDP' nin 12 Eylül afişleri yasaklandı

Ankara Valiliği 12 Eylül Darbesi’nin yıldönümü için ÖDP tarafından hazırlanan afişleri 'sakıncalı' bulduğu gerekçesiyle yasakladı.



Ankara emek ve demokrasi güçlerinin 12 Eylül Askeri Darbesi'nin yıl dönümü için hazırladığı afişi yasaklayan Ankara Valiliği, bu sefer de Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin(ÖDP) afişine yasak koydu. Valilik, ÖDP’nin 12 Eylül’ün yıldönümü için hazırladığı Başbakan Tayyip Erdoğan ve eski cumhurbaşkanları Kenan Evren ile Turgut Özal’ın fotoğraflarının yer aldığı afişi, 'devlete ve hükümete karşı kin, nefret duyguları oluşturabileceği’ iddiasıyla yasakladı.



Gönderilen yazıda; afişin Türk Ceza Kanunu’nun ‘devleti ve devlet büyüklerini aşağılamayı’ düzenleyen 301. maddesi ile ‘hakareti’ düzenleyen 125. maddesini ihlal ettiği öne sürüldü. Afişteki ‘darbeciler’ söylemiyle kamuoyu oluşturma çabasının, toplumda devlete ve hükümete karşı kin, nefret oluşturabileceği...” iddia edildi.



ÖDP, yasağa ilişkin dün bir basın toplantısı düzenledi.Yasağı kınayan ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, ''Bu yasaklamadan anlaşıldığı gibi 12 Eylül’ün faşist Generali Evren, hakkında söz söylenmeyecek hatta darbeci bile denilemeyecek bir ‘devlet büyüğüdür!' Yani, 12 Eylül darbesinin paşasına darbeci demek yasaktır! Bu yasaklama afişimizde de ifade ettiğimiz gibi '29 yıldır 12 Eylül' sözünü doğrulamaktadır'' dedi.



‘Tarihle yüzleşmeli’



'Kontrgerilla/ derin devlet'' yapıları ile hesaplaşmadan demokrasinin ve özgürlüklerinin gelişmesinin mümkün olamayacağını belirten Taş, Türkiye'nin tarihiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etti.12 Eylül Askeri Darbesi'nin toplumda yarattığı tahribata dikkat çeken Taş,''Bugün, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluk ve sefalet içinde yaşadığı, özgürlüklerinin kısıtlandığı, Kürt halkının özgürce dilini ve kültürünü yaşayamadığı, gençlerin geleceklerinden umudunu kestiği, ülkemizin siyasi, ekonomik ve askeri bakımından emperyalizme daha da bağımlı olduğu, gericiliğin toplumsal alanı kuşattığı bir ülkede yaşıyorsak, bu 12 Eylül ile birlikte kurulan yeni sömürü düzeninin bir sonucudur'' diye konuştu. 12 Eylül'ü 'Türkiye'de gelişen devrimci halk muhalefetini bastırmaya, yok etmeye dönük bir Amerikancı darbe' olarak nitelendiren Taş, egemen sınıf ilişkilerinin şekillenmesindeki en önemli etkenin 12 Eylül Askeri Darbesi olduğunu söyledi.Taş şunları söyledi:



‘AKP darbeyi araç olarak kullnıyor’



''Dünün 'sivil siyasetçisi' Turgut Özal gibi bugünün ‘sivil siyasetçisi’ Tayyip Erdoğan da 12 Eylül darbesinin olanaklarını liberalizmin ve muhafazakârlaşmanın kurumsallaştırılmasında araç olarak kullanmaktadır. AKP bir yandan sözde bir darbe karşıtlığı adı altında demokrasi havarisi kesilirken diğer yandan 12 Eylül darbesinin faşist generali Kenan Evren'in yargılanmasını engelleyen Anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasına yanaşmıyor.Kürt sorununun çözümü ve ‘demokratikleşmeyi’ 12 Eylül anayasasının kalıpları içerisine sığdırmaya çalışıyor. Darbeci, çeteci sömürücü düzenle hesaplaşmak; ülkenin özgür, demokratik, bağımsız ve kardeşlik içindeki geleceği için mücadele etmektir.12 Eylül karanlığında yitirdiğimiz tüm devrimcilerin, demokratların, sosyalistlerin bize hatırası ve mirası da budur.''



ÖDP Genel Başkanı Taş, çetelere, darbelere hayır diyen herkese, 12 Eylül'ün 29. yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun’da yapılacak olan mitinglere katılma çağrısı yaptı. BirGün'e konuşan hukukçular,12 Eylül afişlerine getirilen yasağın düşünce ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söylüyor.



‘İfadeye yasak konulamaz’



Avukat Erdal Doğan: ÖDP'nin afişleri sadece bir siyasi partinin düşüncesini açıklanmasından ibaret, propaganda içeren bir afiştir.Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bu afişlerin hiç bir şekilde sınırlandırılmaması ve yasaklanmaması gerekir. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlandırılacak tek istisna ırkçlıktır. 'Hakaret' bile yasaklanma konusu değil, manevi tazminat konusu olmalıdır.



Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ve evrensel hukuk ilkelerinde bu böyledir. Yasaklamalardan da anlaşılıyor ki 12 Eylül zihniyeti ile hesaplaşmak bazıları için hala ciddi olarak korku unsuru.

Kemal Keleşoğlu: 12 Eylül'ün afişleri tamemen düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerledirilmeli. 12 Eylül Anayasası, yasası, yönetmelikleri, icraatları hala uygulamada ise bunu eleştirmek kadar doğal bir hak yoktur. Bu karara yasal olarak itiraz edilebilinir.Ankara Valiliği, geçtiğimiz hafta ilk yasağı Ankara emek ve demokrasi güçlerince düzenlen afişe getirmişti.

'Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal, Mehmet Ağar, Muhsin Yazıcıoğlu, Veli Küçük, Devlet Bahçeli, Yaşar Büyükanıt gibi isimlerin fotoğrafının yer alan 'yasaklı afiş'te “Anayasa’nın 15. maddesi kaldırılsın, darbeciler yargılansın” yazısı yer alıyordu.