ÖDP binasına asılan "Hırsız AKP" pankartı polisin biber gazlı müdahalesiyle indirilmişti; AYM, "Hak ihlali" dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), ÖDP Edirne İl Başkanlığı binasına asılan "Katil AKP" pankartının polis tarafından kaldırılması ve kaldırılması sırasında parti binasına gaz bombası atılmasına ilişkin davada karar verdi. AYM, "Hak ihlali" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Mart 2014'teki yerel seçim mitingi için geldiği Edirne'de ÖDP İl Başkanlığı binasına, "Hırsız AKP" yazılı pankart asıldı. Erdoğan'ın geçiş güzergâhı üzerinde olan binadaki afişi gören polisler ÖDP binasına girmek istedi. Parti üyelerinin açmadığı kapı polisler tarafından kırıldı ve içeriye biber gazı atıldı. Pankartı indiren polisler 14 ÖDP'yiyi, "Görevi yaptırmamak için direnme, görevli memura mukavemet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Savcılık da pankart nedeniyle ÖDP üyelerine dava açtı.

AYM, "Hak ihlali" dedi

Bunun üzerine ÖDP üyeleri AYM'ye bireysel başvuruda bulundu. Başvuruyu değerlendiren AYM, pankartın kolluk kuvvetlerince indirilmesinin ve parti üyeleri hakkında pankarttaki sözler nedeniyle hakaret suçundan dava açılmasının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Yüksek Mahkeme, kolluk görevlilerince parti üyelerine zor kullanılması nedeniyle de insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine hükmetti.