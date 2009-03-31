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Politika

ÖDP 1 ilçe ve 3 belde aldı

Samandağ'da ÖDP’nin yaptığı itiraz sonucu birleştirme tutanaklarındaki oyların bilgisayara yanlış aktarıldığı anlaşıldı.

31 Mart 2009 03:00

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ÖDP’nin belediye başkanlığı seçimlerine yaptığı itiraz sonucu birleştirme tutanaklarındaki oyların bilgisayara yanlış aktarıldığı anlaşıldı.


Bunun üzerine daha önce CHP adayı Hayrettin Dönger’in kazandığı duyurulan belediye başkanlığını ÖDP adayının kazandığı ortaya çıktı. ÖDP Samandağ Belediye Başkan adayı Mithat Nehir, seçimlerde kendisine 6682 oy çıkması üzerine, ilçe seçim kuruluna tutanaklardaki oyların bilgisayara yanlış aktarıldığını söyleyerek itiraz etti.

İtiraz nedeniyle tutanaklardaki oyların yeniden bilgisayara aktarılmasının ardından ÖDP’nin oyunun 7265 olduğu, daha önce 7436 oy aldığı duyurulan CHP adayının oyunun ise 6859 olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine, seçim kurulu daha önce CHP adayının kazandığını duyurduğu belediye başkanlığını ÖDP adayının kazandığını ilan etti.

ÖDP, Samandağ’ın dışında Hatay’ın Aknehir, Kırıkkale’nin Hasandede ve Malatya’nın Ağılbaşı beldelerinde belediye başkanlıklarını kazandı.

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