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Sosyal Güvenlik

Ödenekte yüzde 50 zam Meclis’te görüşülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik: "Kısa Çalışma Ödeneğine yüzde 50 zam teklifi haftaya TBMM'de görüşülecek."

29 Ocak 2009 02:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemenin bugün imzaya açılacağını, önümüzdeki hafta TBMM'de görüşülmesini beklediklerini bildirdi.

Çelik, İŞKUR'un Sheraton Otel'deki Aktif İstihdam Tedbirleri Projesi-2'nin tanıtım toplantısına gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili teknik heyetin dün yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini anlatan Çelik, sürenin 6 aya çıkarılması ve ödeneğin yüzde 50 artırılması konusunda bir noktaya gelindiğini söyledi. 

‘Kısa çalışma’ ödeneğinde yüzde 50 zam teklifi

Çelik, "Bugün, bu düzenlemenin TBMM'ye sevkiyle ilgili çalışmayı gerçekleştirip imzaya açacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde TBMM'de görüşülmesini bekliyoruz" dedi.

İşçi ve işveren konfederasyonlarının başkanlarıyla telefon görüşmeleri yaptıklarını belirten Çelik, düzenlemeye son şeklini vermek için bugün tekrar görüşeceklerini kaydetti.

Bakan Çelik, işsizlik sigortasından yararlanmak için Aralık ayında 59 bin, Ocak ayında 74 bin dolayında başvuru yapıldığını bildirdi.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için belli şartlar olduğunu anımsatan Çelik, yapılacak incelemelerden sonra bunlardan kaçının ödenekten yararlanacağının ortaya çıkacağını söyledi.

Çelik, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak da şu ana kadar 600'den fazla firmanın başvuru yaptığını, başvuruların kapsadığı işçi sayısının ise yaklaşık 70 bin olduğunu kaydetti.

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