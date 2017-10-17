Ödemiş'teki yangında faciadan dönüldü

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki odun ve kömür deposunda, park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Yangın, önce yanan aracın bitişiğinde bulunan ve arkasında boş tüpler olan kamyonun ön kısmına ardından depodaki kömürlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında faciadan dönülürken, yangın anında çevrede bulunanlar, kısa süreli korku yaşadı.

Zafer Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı\'ndaki bir odun ve kömür deposunda park halinde bulunan 35 ZKG 46 plakalı hafif ticari araç, saat 01.30\'da, elektrik kontağından çıkan yangında alev aldı. Araçtaki yangın, bitişiğinde park halinde bulunan ve kasasında boş tüpler olan 35 ZFG 96 plakalı kamyonun şoför mahallini tutuşturdu. Alevler, daha sonra kömürlere sıçradı. Yangını fark edenler, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin 45 dakika süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının sönmesiyle çevredekiler, rahat bir nefes aldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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