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Ödemiş'te yol kenarında erkek cesedi bulundu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 84 yaşındaki Mustafa Metin'in  yol kenarında cesedi bulundu

03 Kasım 2017 19:51

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 84 yaşındaki Mustafa Metin\'in  yol kenarında cesedi bulundu. Metin\'e bir aracın çarptığı sanılıyor.
Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde bu sabah yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, adının Mustafa Metin olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi. Bir aracın çarpması sonucu öldüğü sanılan Metin\'in cesedi, morga kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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