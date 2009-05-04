Ödemiş'te tarla kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Ödemiş İlçesi'ne bağlı Yolüstü Köyü'nde, tarlanın sınırı yüzünden çıkan kavgada, pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Olay, bugün saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Tarlasının sınırı yüzünden tartıştığı Hüseyin Yoldaş (46) ve Adem Bozkoç'a (43) pompalı tüfeğiyle kurşun yağdıran İbrahim Bozbay (51) dehşet saçtı. Başından ve göğsünden yaralanan Hüseyin Yoldaş ile sırtından ve karnından vurulan Adem Bozkoç kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Seken saçmaların isabet ettiği bir kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

