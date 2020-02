Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanıklar dinlendi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen\'in (47) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili tutuklanan öğrenciler İ.P. (16), arkadaşı U.Y. ve U.Y.\'nin babası B.Y.\'nin ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, daha önce dinlenmeyen 8 tanık dinlendi.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen\'in göğsüne doğru ateşlenen iki av tüfeği fişeğinden birisinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P., arkadaşı U.Y. ile U.Y.\'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da \'yardım ve yataklık\' suçlarından dava açıldı.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Sanıklardan İ.P. ve arkadaşı U.Y. duruşmaya getirilirken, U.Y.\'nin babası B.Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayhan Kökmen\'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen, öldürülen müdürün görev yaptığı okuldaki mesai arkadaşları ve yakınları da duruşmaya katıldı. Bugünkü duruşmada dinlenmeyen 8 tanık ifade verdi. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için 11 Ocak 2019\'a ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Duruşma bitiminde adliye önünde açıklama yapan Kökmen Ailesi\'nin avukatı Süleyman Coşkun, \"Daha önce, zaten suça sürüklenen çocukların ve sanığın ifadeleri alınmıştı. Bu celse 8 tanık dinlendi. Bu 8 dinlenen tanığın birçoğu okulda öğrenciydi. Bizzat ateş etme anını gören, olayın işlendiği anı gören tanıklar ifade verdi. Adalete inancımız tam. Adaletin yerini bulacağını, sanıkların gerekli cezayı alacağını düşünüyoruz\" dedi.

Ayhan Kökmen\'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise \"Eşim bir komploya kurban gitmiş. En acısı da bunun öğrencileri tarafından yapılması. Babaları silahları vermiş ellerine, kin gütmüşler disiplin olayından dolayı. Eşime kin gütmüşler. B.Y., çocukların ellerine silahı vermiş, bir komplo hazırlamış. Güpegündüz, göz göre göre bütün öğrencilerin içerisinde, odasında, makamında, masasında vuruyorlar. Bu kaçıncı duruşma. Göz göre göre öldürüldüğü halde bunlar \'biz suçsuzuz\' diye kendilerini savunmaya çalışıyorlar. Kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Bir insanı öldürmek bu kadar basit mi? Bu kadar kolay mı? Herkesin gözü önünde olan bir olay için biz bu kadar şahitlendirmek zorunda mıyız? Bunların çilesini çekmek zorunda mıyız? Niye bir an önce suçlara cezaları verilmiyor\" diye konuştu. Ümmü Kökmen, C.A. adlı bir öğrencinin olayların içinde adının geçtiğini, ancak kendisinin serbest olduğunu belirterek, onun da tutuklanmasını istediğini dile getirdi.

Öte yandan, ifade vermeye adliyeye gelen bir kız öğrenci, adliye çıkışı baygınlık geçirdi.



