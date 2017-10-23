Ödemiş'te makilik alanda yangın

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)- İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Birgi Mahallesi Küçükavulcuk Mevkii\'ndeki makilik alanda, bugün saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenleryangını itfaiye, orman ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler yangını söndürdü. 15 dekar alan yangından zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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