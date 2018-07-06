Ödemiş'te kaybolan zihinsel engelli kadın Balçova'da bulundu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, 4 gün önce ortadan kaybolan, ailesi ve jandarma tarafından aranan zihinsel engelli Fikriye Aygün (50), Balçova ilçesinde, polis tarafından bulunup, ailesine teslim edildi.

Ödemiş\'in kırsal Bozyaka Mahallesi\'nde yaşayan zihinsel engelli Fikriye Aygün, geçen 2 Haziran\'da evlerinin önünde ortadan kayboldu. Yakınları gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, Ovakent Jandarma Karakol Komutanlığı\'na kayıp ihbarında bulundu. Jandarma 4 gündür Aygün\'ü aramasına rağmen bir sonuç alamadı. Endişeli bekleyiş sürerken Aygün\'ün Balçova ilçesinde bulunduğu haberi gelmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

Ödemiş\'in kırsal Bozyaka Mahallesi Muhtarı Halil Körük, \"Gece yarısı bir telefon geldi. İzmir Balçova\'da polis merkezinden aradıklarını söylediler. Kayıp olan Fikriye Aygün, polis merkezine getirildiğinde, \'Bozyaka Mahallesi muhtarının akrabasıyım demiş\" bunun üzerine gece bana ulaştılar. Zaten en son görüldüğü yerin yanında tren istasyonu vardı. Demek ki trene binmiş oralara kadar gitmiş. Üzerinde hiç para da yoktu. Nasıl trene bindi, oralara nasıl gitti, ne yedi, ne içti hiç bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, polisin yapmış olduğu denetimlerde bulunduğu. Eşi Ali Aygün ile polis merkezine gidip, kendisini sağ salim teslim aldık\" dedi.



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