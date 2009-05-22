Ödemiş'te cinayet ve intihar girişimi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde emekli hava astsubayı, eşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.



Alınan bilgiye göre, son görev yeri Diyarbakır'dan geçen yıl haziran ayında emekli olduktan sonra memleketi Ödemiş'e taşınarak, Atatürk Mahallesi'ne yerleşen iki çocuk babası Niyazi İnal, evde eşi İnci İnal'a (40), aralarında çıkan tartışma sırasında beylik silahı ile ateş etti. Başından yaralanan İnci İnal, olay yerinde hayatını kaybetti.



Emekli Hava Astsubayı Niyazi İnal, olayın hemen ardından silahı başına dayayarak ateşledi.



Bu sırada evde bulundukları belirtilen çiftin çocukları Barış İnal (18) ile Tolga İnal (15), 112 Acil Servis'ten yardım istedi. Sağlık görevlileri, İnci İnal'ın yaşamını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı olan Niyazi İnal, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnci İnal'ın cesedi ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

