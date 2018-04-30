ÖDEMİŞ, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup\'u lider tamamlayıp yıllar sonra 3. Lig\'e çıkmak için umutlanan Ödemişspor, Play-Off\'tan eli boş döndü. 3. Lig için önünde son engel olan Play-Off\'ta önce Serik Belediyespor\'a 5-0 yenilen Ödemiş, Nevşehirspor Gençlik karşısında da son şansını kullanamadı. Antalya Akdeniz Üniversitesi\'ndeki finali son dakika golüyle 3-2 kaybeden Ödemiş, 9 takımın 6\'sının 3. Lig biletini aldığı Play-Off\'tan üzüntüyle döndü. İzmir temsilcisi yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig\'de yer alacak.