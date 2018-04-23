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Spor

Ödemişspor moral bozmayacak

ÖDEMİŞ, (DHA) SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de 8

23 Nisan 2018 16:47

ÖDEMİŞ, (DHA)

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig\'de 8. Grup\'u lider tamamladıktan sonra Play-Off maçında Serik Belediyespor\'a 5-0 yenilip 3. Lig için ilk fırsatı tepen Ödemişspor, umudunu yitirmedi. Moral bozmadan kinci maçta eşleştiği Nevşehirspor Gençlik\'e odaklanan Ödemiş, bu mücadeleyi kazandığı takdirde 25 yıl sonra 3. Lig\'e dönecek. Ödemiş, tarafsız sahada oynanacak karşılaşmayı kaybederse Bölgesel Amatör Lig\'de kalacak. Bu sezon ligde 5. Grup\'u 24 maçta 20 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle zirvede bitiren Nevşehir, Play-Off\'un ilk maçında Kırşehir Belediyespor\'a uzatmada 1-0 mağlup olarak 3. Lig\'i ıskaladı.

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