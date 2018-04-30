Ödemişli 58 üreticiye 348 arılı ve arısız kovan dağıtıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Ödemişli üreticilerin kurduğu Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'nden fidan, ağaç, yoğurt, ayran ve zeytinyağı alımı için yeni dönemin sözleşmesini törenle imzaladı. Aynı törende, Ödemiş\'te arıcılığın yaygınlaştırılması amacıyla eğitim verilen 58 üreticiye de arı, kovan ve arıcılık malzemeleri dağıtıldı.

Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla Türkiye\'de sözleşmeli üretim modelini uygulayan ilk yerel yönetim İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş\'te kurulan Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile meyve fidanı, ağaççık, yoğurt, ayran, zeytinyağı, patates ve paketlenmiş meyve alım protokolü imzaladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada bölgede faaliyet gösteren Ödemiş Bademli, Bayındır Çiçek Kooperatifi, Kiraz İğdeli, Urla Bademler ve Tire Süt kooperatiflerinin rolüne dikkat çekerek, \"Bu kooperatiflerimiz 10 yıl önce de çalışıyordu, belli bir noktaya gelmişti. O zamanki ekonomik durumuna, gayrimenkullerine, istihdam sayısına, cirosuna baktığımızda, hepsi en az 10 kat büyümüştür. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi Hollanda\'ya ihracata başladı. Bademli Kooperatifi Azerbaycan\'da, Özbekistan\'da üretim yapıyor. 10 yıl önce bunlar hayal bile değildi. Sütler Küçük Menderes\'e dökülüyordu. Bugün bu noktalara geldik. Bakırçay ve Gediz Havzası\'nda kooperatif kuruluşlarını destekleyerek güçlendirmeye çalışıyoruz. Küçük Menderes\'in şansı ise bu 5 tane oluşum ve başındaki 5 cengaverdir\" dedi.

PAKETLEME TESİSİ DE GELİYOR

Bugüne kadar üreticiye 3,5 milyon fidan dağıttıklarını, sadece Bademli\'den 71 milyon 500 bin liralık alım yaptıklarını dile getiren Aziz Kocaoğlu, 2017 sonu itibariyle kırsala verdikleri toplam desteğin 869 milyon TL\'ye ulaştığını söyledi. Tarıma verdikleri desteğin son halkası olarak gündeme aldıkları paketleme tesislerinin ilkini Bademli Kooperatifi için kuracaklarını dile getiren Kocaoğlu, \"Bayındır\'da da ilçe belediyesine ait arazide çalışmalarımız sürüyor. Menderes\'te soğuk hava tesisi kurmak için uygun bir arsa vardı. Arsanın sahibi Menderes Belediyesi\'nden ücreti karşılığında istedik. Ancak ilçe belediye başkanı arsayı vermeme yönünde bir irade gösterdi. Tabi ki mal onun, vermeyebilir. Ama verseydi bu tesisi kurup, Menderes\'teki sebze ve kesme çiçek üreticileriyle oranın kalkınması için çok büyük bir adım atacaktık\" diye konuştu. Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Selçuk Bilgi, kooperatif olarak Büyükşehir Belediyesi ile 10\'uncu alım protokolünü imzaladıklarını vurgulayarak, Azerbaycan\'da 5 bin dönüm meyve bahçesi kurarak üretime geçtiklerini, Özbekistan\'da ortaklık gerçekleştirerek üretim faaliyetlerini ülke sınırları dışına çıkardıklarını aktardı.

ARICILARA BÜYÜK DESTEK

İmzalanan protokolün ardından Ödemiş\'te yine üreticilere yönelik bir başka etkinlik daha gerçekleştirildi. Arıcılığın yaygınlaştırılması ve alternatif üretim imkanlarının sağlanması amacıyla eğitimlerini tamamlayan Ödemişli 58 üreticiye 116 arılı, 232 arısız kovan ve 58 adet arıcılık malzemeleri seti dağıtıldı.

Törende, Bademli Ortaokulu öğrencileri arasında düzenlenen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun yaptığı hizmetlere yönelik şiir yarışmasında dereceye giren Selinay Erdoğan, Buse Hasboylu ve Akın Kırca\'ya da ödülleri verildi.

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