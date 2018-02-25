Ödemiş'de kaçak tütüne 'Duman' operasyonu

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen \'Duman\' operasyonu kapsamında gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünleri ele geçirilen 4 işyeri hakkında Kaçakçılık Kanunu\'na muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatılması için tutanak tutuldu.

Yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesine yönelik polisin 81 ilde düzenlenen \'Duman\' operasyonu kapsamında Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerini de harekete geçirdi. Ödemiş\'teki 4 işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda polisin katılımı ile işyerlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 67 kilo 719 gram kıyılmış tütün, 24 bin 787 içi doldurulmuş makaron, 7 ton nargile tütünü, 152 kilo gram nargile tütünü, elektronik sigara likit şişesi ve tütün mamülü üretiminde kullanılan makine ele geçirildi. İşyerlerleri hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na Muhalefet suçundan adli ve idari işlem başlatılmak üzere tutanak tutuldu.



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