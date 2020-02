Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi 14'üncü kez kapılarını açtı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde bu yıl 14\'üncüsü düzenlenen Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, 142 üreticinin katılımıyla kapılarını açtı.

125. Yıl Kültür Parkı karşısında bulunan Fuar Alanı\'ndaki 14. Ödemiş Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi\'nin açılışı için düzenlenen törene, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem, İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) Başkanı Muammer Ardıcak, SÜSBİR Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, daire müdürleri, üreticiler ve ilçe halkı katıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu ise birer kutlama telgrafı gönderdi.

Açılışta konuşan Ödemiş SÜSBİR Başkanı Muammer Ardıcak, \"Her geçen yıl sergimiz daha da kendisini geliştiriyor. Bu yıl 142 firmamız sergimizde yer aldı. 4 gün boyunca sürecek olan sergimiz artık iyi bir sergi durumunda kendisini gösteriyor. Hedefimiz, daha kalıcı ve etkin olmaktır. Sektör ile ilgili sorunlarımızın da çözüme gitmesi açısından önemli bir sergi olduğunu düşünüyorum. Ülkemizin sahip olduğu avantajları değerlendirerek, diğer ülkelerin pazarlarına ürün temin edebilme ve süs bitkileri pazarında önemli bir yer edinebilme şansı, bir hayli yüksektir. Türkiye\'nin ihtiyacı olan süs bitkilerinin yüzde 60\'ı Ödemiş İlçesi ve Küçük Menderes Havzası\'ndan karşılanmaktadır\" dedi.

\'AMACIMIZ İHRACAT PAZARLARINA VE PAREKENDE SEKTÖRÜNE YÖNELMEK\'

SÜSBİR Alt Birliği Başkanı Ahmet Dündar, \"Geçen hafta Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli\'ye sorunlarımızı ilettik. Cumhurbaşkanımızın millet bahçelerinde yerli bitkilerin kullanılması konusundaki hassasiyetimizi belirttik. Yerli bitkileri kullanmak demek, üreticimize gelir sağlamak demektir. Bu konuda çözüme ulaşmak için adımlar atıyoruz. Mayıs ayında Yalova\'da bir sel felaketi oldu. TARSİM çatısı altında yalnızca seraların içindeki bitkiler sigorta kapsamındaydı. Bunun yanlış olduğunu, açık alandaki bitkilerin de sigorta kapsamına alınmasını istedik. Açık alandaki bitkileri de TARSİM kapsamına aldırdık. Sektörümüzde 15 yıldır yalnız kamuya yönelik yerlere satışlarımızı yaparak işimizi yürütüyorduk. Ama, her zaman söylediğim gibi bu büyüme sağlıklı bir büyüme değildi. Avrupa\'ya baktığımızda, bu sektörün tüketicileri ihracat pazarları ve perakende sektörü olduğunu görüyoruz. Bizde ise yalnız belediyeler ve kamuyla büyüme sağlanmaktadır. Perakende ve ihracat oldukça düşük. Amacımız üreticiler olarak bundan sonra ihracat pazarlarına ve perakende sektörüne yönelmektir. Artık, batı hayranlığını bırakıp, bu ülkenin topraklarında yetişen süs bitkilerini tercih etmemiz gerekir\" diye konuştu.

\'13 İLÇEDE TOPLAM 14 BİN 716 DEKAR ALANDA SÜS BİTKİCİLİĞİ YAPILIYOR\'

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Küçükmenderes yöresinde süs bitkiciliğinin büyük bir yer kapladığına dikkati çekip, \"Dış mekan süs bitkisi yetiştiriciliği Ödemiş, Bayındır, Tire ve Urla başta olmak üzere İzmir\'de 13 ilçede toplam 14 bin 716 dekarlık alanda yapılmaktadır. İzmir\'in süs bitkilerindeki üretim payı yüzde 43\'ün üzerindedir. Sadece Ödemiş\'te bin 500 aile bu işle uğraşmaktadır\" dedi.

\'55 MİLYONA YAKIN SÜS BİTKİSİ YETİŞTİRİLİYOR\'

Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem de, \"Elimizde büyük bir güç var. 50 bin dekar alanda bin 500 üreticimizin çiçekçilikle uğraşması, ilçemize taze para girişini sağlamaktadır. Dışarıdan alan değil, dışarıya ihraç edilen bir duruma gelmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz\" şeklinde konuştu.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ise, \"Ödemiş, süs bitkileri ve meyve fidancılığında önemli bir merhale kaydetmiştir. Meyve fidancılığında 3 bin 500 dekar alanda 18 milyon meyve fidanı yetiştirilmektedir. Şu an 6 bin meyve fidanı satışa hazırdır. Geçtiğimiz yıl içerisinde 2 milyon meyve fidanı ihraç edilmiştir. 24 milyona yakın bir ihracat geliri sağlanmıştır. 4 bin dekar arazi üzerinde 55 milyona yakın süs bitkisi üretilmektedir\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ödemiş Belediyesi halk oyunları ekibi ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Protokol üyelerine öğrenciler tarafından çiçek dağıtıldı. Ardından protokol üyeleri kurdelesini keserek sergiyi ziyarete açtı. Açılış sonrası protokol üyeleri Özbekistan\'dan gelen 14 kişilik iş adamı heyeti ve davetlilerle sergiyi gezdi.

FOTOĞRAFLI