“Ödeme Yapmıyoruz” diyen stajyer avukat gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi, stajyer avukat Yağız Timoçin, Twitter hesabından yazdığı “Ödeme Yapmıyoruz” tweetleri nedeniyle gözaltına alındı.

Timoçin, Covid-19 salgınında emekçilerin maruz kaldığı ekonomik krizi protesto etmek için kampanyaya katılmıştı.

bianet'te yer alan habere göre Avukatı Emre Erdal bianet’e yaptığı açıklamada, Timoçin’in “Kanunlara uymamaya tahrik” ile suçlandığını, bugün ifade işleminin yapılmasını beklediklerini söyledi. Avukat Erdal, Timoçin’in dün akşam evine giden üç polis aracı ve “akrep” denilen zırhlı araç eşliğinde gözaltına alındığını anlattı ve “Oysa ifadeye çağrılsaydı giderdi” dedi. Yağız Timoçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de tutuluyor.

Neler yazmıştı?

Suç unsuru sayılan Tweet’lerinden bazıları şöyle:

“Kapitalizm koronadan daha tehlikeli! #ÖdemeYapmıyoruz”

“Yoksulluğa mahkum olmuşuz. Açız, açıktayız. Kaybedecek bir şeyimiz kalmamış! #ÖdemeYapmıyoruz”

“İşçiler ücretsiz izne çıkarılıyor. İşten çıkarılıyor. Bütün hakları gasp ediliyor. Açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkûm ediliyor. Tek çare #ÖdemeYapmıyoruz demekte!”

“Kiralar, kredi kartları, ihtiyaç kredileri, faturalar, mühürler, banka alacakları, haciz ihtarları, tebligatlar, tefeciler! Dört bir yandan sarılmışız borçlar ile! O zaman biz de #ÖdemeYapmıyoruz diyoruz!”

ÇHD: Emekçilere haklarını hatırlatmıştı

ÇHD İstanbul Şubesi, Timoçin’in gözaltına alınmasıyla ilgili, Arkadaşımıza suç diye isnat ettikleri, salgın gerekçe gösterilerek hakları gasp edilen öğrencilere, işçilere, emekçilere haklarını hatırlatmasıdır” açıklamasını yaptı.

ÇHD Adana Şubesi de şu açıklamayı yaptı: “Uyuşturucu çetelerini ve istismarcıları affetmenin derdine düşmüş siyasi iktidar, yoksullukla yüz yüze kalmış insanların "fatura ödemiyoruz" tepkilerinden suç devşirmeye kalkıp boşalan hapishaneleri doldurmaya çalışmaktadır! Halkı açlığa, ölüme mahkûm edenler, boyun eğmeyenleri "kanunlara uymamaya teşvik" ile suçluyorlar!”

Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybedenler tarafından kurulan “Ödemiyoruz Hareketi”, emekçileri elektrik, su, doğalgaz faturalarını, KYK kredilerini, yurt ücretlerini, banka borçlarını, konut ve küçük işletme kiralarını ödememeye çağırmıştı.