Ödeme alamayan Beykent Üniversitesi işçileri eylem yaptı

İstanbul'daki Beykent Üniversitesi Esenyurt Yerleşkesi inşaatında çalışan yaklaşık 500 işçi, ücretlerini alamadıkları için eylem yapıyor. İşçiler, taşeron şirket ve üniversite yönetimi arasında görüşmeler sürüyor.

Sendika.org'un haberine göre, İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy’de geçen yıl yapımına başlanan Beykent Üniversitesi'nin Esenyurt Yerleşkesi inşaatında çalışan işçiler uzun zamandır ücretlerini alamadıkları için günlerdir grevdeler. Ana yüklenici firmadan paralarını alamadıları için taşeron firmanında da dahil olduğu grev, üniversitenin merkez binasında devam etti.

Avukatlar, yüklenici firmayı suçladı

Grevde olan işçiler bugün üniversitenin avukatlarıyla görüştü. Görüşmenin ardından konuşan işçi Ercan Sancak, emeklerinin karşılığını almak amacıyla grevde olduklarını söyledi. Durumu üniversitenin avukatlarına anlattıklarını belirten Sancak şunları söyledi:

''Avukatlar, bize yüklenici firma olan Arel Peyzaj Mimarlık’ı suçladı. Kendilerinin yüklenici firmaya her türlü ödemeyi yaptıklarını belgelerle, verilerle gösterdi. Dediler ki, ‘Arel Peyzaj Mimarlık işçilerin alacaklarını not etsin gelsin bana versin, ben işçilerin alacaklarını yatırırım ama onun dışında bir şey ödeyemem. Bugünden itibaren Arel Peyzaj Mimarlık benim taşeronum değildir. Ben ilişkileri kesmek için resmi işlemleri başlattım.''

Beykent Üniversitesi avukatları işçilere istedikleri zaman gelip kendileriyle görüşme yapabileceklerini söyledi. Açıklamadan sonra üniversite önünden ayrılan işçiler, aralarında yapacakları değerlendirmenin ardından nasıl hareket edeceklerini belirttiler.