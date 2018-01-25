ÖDED/Eliaçık: Rekabet Kurumu'ndan Avrupa'ya örnek olacak bir karar

İstanbul, 25 Ocak (DHA) – Rekabet Kurumu (RK) 7 Eylül 2017 tarihinde aldığı ve 11 Ocak 2018 itibariyle Resmî Gazete\'de yayınlanan kararı ile ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişimlerini yasaklayan hükümlerin, bankalar arasındaki sözleşmelerden kaldırılmasına karar verdi. Öödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını ve hizmet alanının genişlemesini sağlayacak bu karar, Ödeme ve Elektronik Para Derneği\'nin (ÖDED) yaptığı başvuru sonrasında alınan kararı yorumlayan ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, “Avrupa’da örnekler arasında açıklanan ilk rekabet otoritesi kararı” dedi.

Rekabet Kurumu karar sürecinde, kart kuruluşu ve düzenleyici kurumların yanı sıra çok sayıda bankadan bilgi ve görüş istedi. Görüşüne başvurulan bazı bankaların, ödeme kuruluşlarının finansal hizmetlere yüksek katma değer sunacak potansiyele sahip olduklarını, kart kabul eden işletmelerin artmasıyla kart sahiplerinin hizmetlere kolaylıkla erişebildiklerini, tüketiciler açısından maliyetlerin düşeceğini ve rekabetin de olumlu yönde etkileneceğini değerlendirmeleri ise dikkat çekti.

Başvuruyu yapan ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ödeme hizmetine dair faaliyetlerini yürütmek üzere en az bir, genel uygulamada ise birçok bankayla çalışmak zorundadır ancak bunun da ötesinde zaten gönüllü olarak çalışma niyetindedir. Biz kendimizi Türkiye pazarını büyütmek ve bölgesel Fintek merkezi olmak için işbirliği yapılması gereken paydaşlar olarak görüyoruz. Bankalarla doğrudan rakip değiliz, onlarla işbirliği olanaklarını sürekli genişletmek istiyoruz ancak Bonus platformuna erişim konusunda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırmak için Rekabet Kurumu’na gitmek zorunda kaldık. Karar çok sevindiricidir ve bu konuda Avrupa’daki örnekler arasında açıklanan ilk rekabet otoritesi kararıdır. Ancak bir sonraki adım, kalıcı çözüm için sektörel rekabeti gözeten yeni yapıların kurulmasıdır” dedi.

Rekabetle ilgili bazı engellerin kalkmasının, sektörün geleceğe daha güvenle bakmasını ve finansal sistemde köklerini daha derinlere salmasını sağladığını ifade eden Eliaçık, “Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, sektörün tam anlamıyla istenen iklime kavuştuğunu söylemek güç. Özellikle mevcut ortak platformlara erişimde güçlüklerin yaşanması, bazı finansal kuruluşların işbirliğine yeterince açık olmaması ve düzenlemelerin çağın koşullarına uygun şekilde güncellenememesi, kuruluşların potansiyellerini yeterince kullanamamalarına neden oluyor. ÖDED, bu gelişmelerin sağlanması yönünde çaba gösteriyor” dedi.

Günümüzde gerek bireylerin gerekse işletmelerin finansal hizmetleri yurtdışında yerleşik şirketlerden de kolaylıkla alabildiklerini vurgulayan Eliaçık, sözlerine şöyle devam etti: “Dolayısıyla yeni dönemde ödeme sistemlerindeki rekabet sadece ülkemizdeki kuruluşları değil yurtdışındaki fintekleri de kapsıyor. Bu nedenle ülkemizdeki fintek sektörünü ve finansal sistemimizi, global rekabet ve etkilere karşı koruyucu bir güç ve savunma hattı olarak görmemiz ve gelişmesine milli mesele olarak bakmamız gerekiyor.”